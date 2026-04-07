¿Cuándo regresa Artemis II a la Tierra? Fecha, hora y dónde ver el evento de la NASA desde Uruguay

Los astronautas de la misión Artemis II concluyeron su sobrevuelo de la Luna y emprendieron este martes su viaje de regreso a la Tierra, tras concluir su sobrevuelo de la Luna. La NASA compartió una agenda de eventos confirmados hasta la llegada de la tripulación.

Este martes 7 de abril, sobre las 17:00 horas de Uruguay, habrá una conferencia de prensa para dar más detalles de la travesía hasta ahora y la tripulación compartirá sus observaciones con el equipo científico lunar. "En la segunda mitad de la jornada de la tripulación, el motor Orión se encenderá de nuevo para realizar la primera de las tres maniobras de corrección de trayectoria de regreso que ajustarán el camino de Orión hacia casa. El resto del día será en gran parte libre para la tripulación, lo que les dará la oportunidad de descansar antes de retomar sus últimas tareas antes de su regreso a la Tierra", detalló la NASA.

Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover saludando durante una conversación en directo desde la nave Orión de la misión Artemis II con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Foto: EFE/ @NASA

El miércoles 8, la tripulación hará dos pruebas. En la primera, la tripulación evaluará su capacidad para protegerse de eventos de alta radiación, como las erupciones solares. Hacia el final del día, se hará una segunda prueba, esta vez se evaluará la capacidad de pilotaje manual de Orión dirigiendo la nave espacial a través de diversas tareas.

El jueves 9 de abril será el último día completo de la misión Artemis II en el espacio. "La tripulación dispone de tiempo para estudiar los procedimientos de reentrada y amerizaje, y conversar con el equipo de control de vuelo", especificó la agencia espacial.

¿Cuándo llega Artemis II a la Tierra?

Según lo previsto por la NASA, este viernes 10 de abril de 2026 la misión Artemis II llegará de regreso a la Tierra. El amerizaje ocurrirá sobre las 21:07 de Uruguay. En tanto, la tripulación saldrá sobre las 22:06 y la conferencia de prensa está prevista para las 23:30 de Uruguay. Esta agenda está sujeta a cambios, especificó la agencia. Todo el evento será transmitido a través de los canales oficiales de la NASA en su web y en YouTube.

Artemis II. Christina Koch mira hacia la Tierra a través de la ventana de la nave espacial Orion. Foto: AFP fotos

Los hitos de Artemis II

Los cuatro astronautas de Artemis II entraron ayer lunes a la órbita lunar, marcando oficialmente el regreso del hombre a la Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972.

Pero Artemis además registró un récord ayer lunes: la nave Orión de la NASA se convirtió en la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra, superando al Apolo 13, que en 1970 se alejó a 400.171 kilómetros.

Artemis II superó esta marca en 6.600 kilómetros a las 12:57 horas del centro de Estados Unidos (14:57 de Uruguay).

La misión también rompió también el récord del mensaje que ha viajado “más lejos” en la historia de la humanidad, pues el director de Vuelo de la NASA, Brandon Lloyd, junto a otros funcionarios espaciales, enviaron un correo electrónico a la tripulación.

“Aquí, desde la ‘Cabina de la Integridad’, al superar la mayor distancia que los seres humanos han recorrido jamás desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y las proezas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana”, declaró el astronauta canadiense de la misión, Jeremy Hansen.

“Continuaremos nuestro viaje adentrándonos aún más en el espacio antes de que la Madre Tierra logre atraernos de regreso hacia todo aquello que tanto apreciamos. Pero, lo que es más importante, elegimos este momento para desafiar a esta generación, y a la siguiente, a asegurar que este récord no perdure por mucho tiempo”, añadió Hansen.

Personal de la NASA posa para una foto grupal en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas. Foto: AFP

Los cuatro astronautas de Artemis II, Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, establecieron su propio récord de distancia con respecto a la Tierra al alcanzar los 406.777 kilómetros de nuestro planeta.

La NASA aspira a un alunizaje en 2028, es decir, antes del final del mandato del presidente Donald Trump.

Con información de EFE y AFP