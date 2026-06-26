Dramático momento en transmisión del streaming Blender por despidos masivos: "Si tocan a uno, tocan a todos"

Cuando parecía que comenzaban a calmarse las repercusiones por la polémica que involucró a Florencia Peña y la difusión de una fake news en Luzu, el universo del streaming volvió a quedar en el centro de la escena por un nuevo conflicto. Esta vez, el foco estuvo puesto en el canal Blender, donde un programa decidió no salir al aire en solidaridad con trabajadores cuyos contratos no fueron renovados, en medio de una disputa por las condiciones salariales.

El episodio ocurrió durante la emisión del programa Último Aviso, cuando la periodista Fiorella Sargenti interrumpió el programa para explicar al público la situación que atravesaban varios compañeros del canal y anunciar que no continuarían con la transmisión.

"Perdón chicos, los tengo que molestar para que no queden fuera de todo. Está sucediendo una situación laboral con nuestros compañeros. Echaron a muchos de nuestros compañeros por hacer un reclamo vinculado a nuestro salario y los aumentos. Me parece que todos van a estar de acuerdo que no podemos seguir haciendo el programa así. Esto está charlado también con nuestros compañeros de técnica", expresó la conductora.

Fio Sargenti anuncia que abandonan el aire de Blender porque las autoridades echaron a muchos compañeros por exigir cobrar su sueldo. Mi solidaridad y abrazo a toda la buena gente que labura en el canal.



Rebord se fue dos semanas y la chocaron. pic.twitter.com/zYOu14ionK — Marian Herrera (@marianherrrera) June 25, 2026

Sargenti explicó que la decisión de no continuar al aire había sido tomada en conjunto con el equipo del programa y parte del personal técnico, como una forma de acompañar el reclamo de los trabajadores afectados por la no renovación de sus contratos.

"No podemos salir, hay guardias esperándonos afuera. Perdón a todos ustedes, esto no es un bait. Supongo que no nos verán mañana, pero no podemos. Porque si tocan a uno, tocan a todos, así es como funciona la solidaridad laboral", agregó.

Canal Blender. Foto: Archivo. Foto: A. Seselovsky.

Tras esas palabras, la transmisión fue interrumpida y el programa salió del aire. Tampoco se encuentra en el canal de Youtube, ni en las redes sociales de Blender.

La medida buscó visibilizar el conflicto interno que atraviesa el canal de streaming. Según denunció la conductora, varios trabajadores fueron desvinculados o no se les renovó el contrato en el marco de un reclamo por mejoras salariales y actualizaciones de sus ingresos.

El gesto de Sargenti y del equipo de Último Aviso rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron el fragmento de la transmisión y debatieron sobre la situación laboral dentro del canal. La frase "si tocan a uno, tocan a todos" se convirtió en el eje de una protesta que volvió a poner el foco sobre las condiciones de trabajo en la industria del streaming.