Murió Benedito Ruy Barbosa, autor de las telenovelas "Pantanal" y "El rey del ganador"; tenía 95 años

El autor de telenovelas brasileñas Benedito Ruy Barbosa murió este martes a los 95 años, en la ciudad de San Pablo.

La información fue confirmada por O Globo. El escritor había permanecido internado en las últimas semanas en un hospital del estado de San Pablo, aunque la causa de muerte no fue divulgada.

Considerado uno de los mayores nombres de la teledramaturgia brasileña, Benedito deja un legado de obras que marcaron la televisión de Brasil con éxitos que se vieron en Uruguay como Pantanal (Canal 10), El rey del ganado y Terra Nostra que se emitieron en Canal 12, entre muchas más que también alcanzaron el estatus de clásicos de la televisión. Se trata de títulos responsables de convertir el interior de Brasil en protagonista de las telenovelas.

Imagen de la nueva versión de la telenovela "Pantanal". Foto: Archivo. Foto: Difusión Tv Globo.

Nacido en Gália, en el interior del estado de San Pablo, el 17 de abril de 1931, Benedito Ruy Barbosa construyó una carrera que atravesó distintas etapas de la televisión brasileña. Mientras gran parte de las producciones concentraban sus historias en los centros urbanos, el autor dirigió su mirada al campo, retratando tradiciones, disputas por la tierra, preservación ambiental y relaciones familiares.

En particular, Pantanal, emitida originalmente en 1990, se convirtió en un hito de la dramaturgia al romper con los patrones estéticos y colocar a la naturaleza como elemento central de la narración. Décadas después, la historia regresó a la televisión en una nueva adaptación, confirmando la fuerza y la vigencia de su obra.

El rey del ganado se convirtió en uno de los grandes éxitos de mediados de los noventa, con Antonio Fagundes como el poderoso estanciero Bruno Mezenga.

Antonio Fagundes en "El rey del ganado". Foto: Archivo. Foto: Globo.

A lo largo de su carrera, recibió premios y homenajes, consolidándose como uno de los escritores que ayudaron a definir la identidad de la telenovela brasileña. Deja a sus hijos Edmara, Edilene, Ruy Maurício y Marcelo, además de diez nietos, entre ellos el autor Bruno Luperi, quien siguió sus pasos escribiendo para la televisión.

O Globo/GDA