A los 68 años, murió el músico Daniel Jacques, bajistas de grupos clave como Los Terapeutas y Traidores

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el bajista, compositor y cantante uruguayo Daniel Jacques murió a los 68 años. Figura silenciosa pero clave de la música uruguaya, fue parte de los grupos Los Terapeutas, Los Traidores y Zafhfaroni, y trabajó con históricos como Eduardo Mateo y Jorge Lazaroff.

Aunque fue reconocido sobre todo por su trabajo como bajista, Jacques también desarrolló una faceta como compositor que cristalizó en 2017 con Ahora y entonces, su primer y único disco solista. Más adelante, en 2023, publicó el EP Llegaste al Sur, cuya canción homónima tuvo un videoclip protagonizado por César Troncoso y Alejandro Busch.

Como integrante de Los Terapeutas, la histórica banda encabezada por Mandrake Wolf, participó en discos como Mestizo en todos lados, Amor en lo alto y Hay cosas que no importan. También acompañó a Mateo durante los últimos meses de vida del músico. En una entrevista concedida a la diaria en 2017 recordó aquellos conciertos compartidos en el boliche La Tramoya: "Tocábamos la primera mitad Los Terapeutas y la otra mitad con él, e hicimos temas de La mosca", dijo sobre el último álbum del autor.

La noticia del fallecimiento de Jacques se conoció este lunes, cuando su tía, Edith Jacques, la confirmó a través de una publicación en Facebook. Según informó, el músico había muerto el viernes.

Horas después, el guitarrista Pedro Alemany publicó una sentida despedida en sus redes sociales. "Lo ayudé como pude este último tiempo, como amigo y colega. Siempre supe que nunca se sabe en esta profesión como serán nuestros últimos días, y la verdad que le metió tremenda actitud a esta enfermedad tan dura como es el cáncer", escribió.

Otros colegas y amigos también lo despidieron en redes. "Tremendo músico de esos que pocos conocen", escribió el cantautor y docente Ney Peraza. "A fines de los ochenta lo conocí con Los Terapeutas y me llamó la atención su sonido. Era un bajista diferente. Poco después lo vi con Zafhfaroni, una banda de jazz rock que me voló la cabeza. Nos dejó uno de los mejores bajistas del Uruguay".