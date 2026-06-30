Murió el músico Daniel Melingo, exintegrante de Los Abuelos de la Nada y cofundador de Los Twist; tenía 68 años

El músico, cantante, compositor y poeta argentino Daniel Melingo murió este martes a los 68 años. Según informaron medios argentinos, su cuerpo fue hallado sin vida en el interior de su casa por uno de sus hijos.

Por el momento no se dieron a conocer las causas de su muerte. Se sabe que el artista padecía EPOC y se espera el parte oficial de la policía. La noticia llega cuando Melingo se preparaba para lanzar un nuevo disco y presentarlo con un gran concierto en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, uno de los espectáculos más importantes de su carrera reciente.

El músico fue parte de una etapa dorada del rock argentino: tocó en Los Abuelos de la Nada, cofundó Los Twist junto a Pipo Cipolatti y también formó parte de la banda de Charly García durante la etapa de Piano Bar. Fue, además, autor de clásicos como "Chalamán", de Los Abuelos de la Nada, y "Jugando hulla hulla" y "Cleopatra (la reina del twist)", de Los Twist.

Sin embargo, a mediados de los años noventa emprendió el giro artístico que terminaría definiendo su identidad: dejó atrás el protagonismo del rock para sumergirse en el tango desde una mirada contemporánea y profundamente personal.

Discos como Tangos Bajos, Ufa!, Santa Milonga, Maldito Tango, Linyera y Anda consolidaron una obra que combinó el lunfardo, el arrabal y la experimentación sonora.

Melingo mantuvo además un vínculo frecuente con Uruguay, donde se presentó en varias oportunidades en La Trastienda de Montevideo. Allí, por ejemplo, en 2023 celebró los 25 años de Tangos Bajos, el disco que marcó su reinvención artística. En una entrevista con El País, definía aquel álbum como el punto de partida de una búsqueda que, en realidad, nunca abandonó. "Mi intención primeriza era usar el proto-tango como un mixer de un montón de posibilidades tímbricas y estéticas que había aprendido con el rock", explicó.

También recordaba que el proyecto nació tras conducir el ciclo televisivo Mala Yunta, donde músicos provenientes del rock interpretaban clásicos del tango. Poco después compuso "Ayer", la primera canción de Tangos Bajos, y encontró en el bandoneonista y baterista Fernando Samalea un aliado fundamental para darle forma al disco.

Consultado por el origen de aquellas canciones, Melingo aseguraba que el lunfardo era el verdadero hilo conductor de su obra. "No solo es un argot del Río de la Plata; también me sugería un escenario y un clima para contar historias", decía sobre el universo de personajes que poblaron composiciones como "El Narigón", "Leonel, el Feo" y "José, el Cuchiyero".

Antes de aquel recital en Montevideo también dejó una definición sobre el público uruguayo que resumía el vínculo que había construido con el país. "Le tengo especial debilidad y cariño al público uruguayo porque siempre supera mis expectativas", afirmó.

El 21 de setiembre iba a actuar en el Teatro Coliseo para presentar Tangos bajos (Rework), un álbum en el que revisitaba su disco emblema junto a invitados como Fito Páez, Andrés Calamaro, Pity Álvarez, Pablo Lescano, Julieta Lasso, Maxi Prietto y el italiano Vinicio Capossela. En los últimos meses había adelantado los sencillos "José el Cuchiyero", junto a Malandro, y "Narigón Cumbiero", con la participación de Pablo Lescano.