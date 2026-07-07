Quién era Chatterbox, el youtuber de 27 años que murió junto a su padre en un choque frontal en Argentina

El youtuber argentino Sebastián Funes, conocido como Chatterbox y uno de los creadores de contenido sobre videojuegos más populares de ese país, murió el domingo a los 27 años en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 5, en la provincia de Buenos Aires. En el siniestro también falleció su padre, Juan Manuel Funes.

Según informaron medios argentinos y fuentes policiales, el choque ocurrió alrededor de las 14.30 a la altura del kilómetro 349, cerca de la ciudad bonaerense de Pehuajó. En el accidente estuvieron involucrados una camioneta Chevrolet S-10 y un automóvil Honda Civic.

Las primeras reconstrucciones indican que el impacto fue frontal y se produjo cuando uno de los vehículos intentó sobrepasar a un camión con acoplado en un tramo recto de la ruta. Las circunstancias del hecho continúan siendo investigadas por la Policía Científica.

En el Honda Civic viajaba la familia de Funes. Además del fallecimiento del creador de contenido y de su padre, su madre, Vanesa, y su hermana, Francesca, resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Quién era Chatterbox

Sebastián Funes era uno de los youtubers dedicados a videojuegos más seguidos de Argentina. Bajo el nombre de Chatterbox había reunido más de 1,6 millones de suscriptores en YouTube, donde publicaba gameplays, reacciones, desafíos y videos de humor relacionados con títulos como Fortnite, Stumble Guys y The Backrooms Game.

Nacido en la ciudad de Pehuajó y radicado desde hacía varios años en el barrio porteño de Caballito, también desarrollaba contenido en Twitch, donde superaba los 114.000 seguidores, y compartía fragmentos de sus videos en TikTok e Instagram.

Comenzó a generar contenido de forma regular en 2018 y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los referentes argentinos de la comunidad gamer. Su crecimiento estuvo impulsado por un estilo que combinaba partidas en vivo, comentarios sobre videojuegos e interacción permanente con sus seguidores.

Entre sus videos más populares figura uno que superó los cinco millones de reproducciones, en el que ayudaba a un niño a conseguir su primera victoria en Fortnite. Además, alcanzó el millón de suscriptores en YouTube apenas cinco años después de iniciar su actividad en la plataforma.

Tras conocerse la noticia, numerosos seguidores y creadores de contenido argentinos expresaron su pesar en redes sociales y recordaron la trayectoria del joven youtuber.