La figura del streamer parece haber democratizado el acceso al mundo del entretenimiento: hoy, desde la comodidad de la casa, una persona puede construir una audiencia y generar una fuente de ingresos sin tener que pasar por el filtro de la televisión, el cine, la radio o una productora.

El camino hasta llegar a este punto fue largo. Primero fueron los vlogs de YouTube, en los que los usuarios compartían aspectos de su vida cotidiana. También se realizaban tutoriales de maquillaje, guitarra, piano y otras actividades. Después llegaron las transmisiones en vivo, en las que basta con encender una cámara y empezar a hablar para entrar en contacto con una audiencia.

Hoy en día, las estimaciones sobre los ingresos de un streamer varían según la plataforma y el tamaño de su audiencia. Un canal que reúne alrededor de 1.000 espectadores en simultáneo puede generar miles de dólares mensuales. Quienes cuentan con millones de seguidores y miles de suscriptores pueden alcanzar cifras muy superiores, además de diversificar sus ingresos mediante negocios que trascienden las transmisiones. Ya no solo se trata de una sola persona conectándose desde el escritorio de su casa; hay canales con una grilla de programación e incluso medios de comunicación que lo adoptaron como un formato más.

Hay streamers para todos los gustos: los que comentan sobre fútbol o deporte, los que hablan de política, los que juegan videojuegos, y más. Las categorías son inabarcables y su éxito lo suficientemente grande como para que se extienda más allá de plataformas como Twitch, YouTube o Kick, entre otras. Este miércoles, por ejemplo, se estrenó en Disney + Somos así, una serie protagonizada por Nicolás Occhiato, Flor Jazmín, Momi Giardina, Martín Garabal y Santi Talledo. Los cinco son conductores del programa Nadie dice nada, de Luzu, uno de los canales de streaming más populares de Argentina.

El fenómeno no es nuevo. En 2021, el español Ibai Llanos, uno de los streamers más grandes a nivel mundial, organizó La Velada del año: un evento de boxeo en el que se enfrentan distintas personalidades públicas. Desde ese entonces se celebraron cinco ediciones más en estadios de Barcelona, Madrid y Sevilla, por supuesto, transmitidas por Twitch y YouTube. También contó con las participaciones musicales de Bizarrap, Juanes y otros.

Ibai Llanos viendo al Deportivo LSM. Foto: @DeportivoLSM.

En Argentina, los conductores del programa de Vorterix Paren la mano —Luquitas Rodríguez, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca—siguieron un camino similar con Párense de Manos, un evento de boxeo entre creadores de contenido y otras figuras del ámbito regional. Este año, además, realizaron Paren la mano Circus, un espectáculo de humor junto a sus compañeros Rober Galati y Joaquín Cavanna que en mayo presentaron en Montevideo ante un Teatro de Verano con aforo completo. La audiencia construida a través de las transmisiones funciona como punto de partida para convocar al público en espacios físicos.

Martín Cirio, originalmente conocido como La Faraona, mantuvo estos dos universos, el presencial y el digital, como parte de su modelo de negocios desde sus inicios. El fin de semana pasado, rompió su récord en el Estadio de Huracán, donde asistieron más de 30.000 personas a su show La Noche de Martina 2. Además, firmó un contrato discográfico con Sony Music para continuar con su carrera musical.

El equipo de "Paren la mano", los creadores de "Párense de manos". Foto: Captura de Instagram @parensedemanosok.

A estos ejemplos se suma Tomás Rebord, quien dio el salto a la televisión abierta con Dominbord, su programa en América TV. El ciclo debutó el domingo 15 de noviembre con una entrevista a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Antes de llegar a la pantalla televisiva, Rebord había construido su audiencia con El Método Rebord, un programa de entrevistas que se transmitía por Twitch y YouTube.

Estos hitos no se explican únicamente a través del talento entendido en sus formas más tradicionales. Por ejemplo, en el caso de Nadie dice nada, exceptuando Talledo y Garabal, el resto de los conductores no tiene trayectoria actoral. La música de Martín Cirio se caracteriza por letras que aluden a términos que su comunidad de fanáticos acuñó a lo largo del tiempo, o anécdotas que contó en stream.

La verdadera habilidad no consiste necesariamente en tener algo para decir, sino en saber cómo sostener una comunidad que también genera contenido, día a día.

Somos así tiene como protagonistas a jóvenes adultos —más de lo segundo que de lo primero— con diferentes desafíos a sortear en su vida, desde lo laboral hasta lo amoroso. Si bien es un producto de ficción, el tema de la serie no difiere del de sus programas, en el que a diario leen mensajes o escuchan audios de voz de la audiencia con problemas similares. Incluso, ellos mismos cuentan anécdotas e historias personales.

Así, la audiencia desarrolla familiaridad con quienes lo conducen, conoce sus historias y reconoce sus referencias. Esa cercanía es parte de lo que permite que el vínculo trascienda una transmisión y se extienda a otros proyectos.

A primera vista, la figura del streamer parece una promesa laboral porque no exige necesariamente una formación específica ni el acceso previo a las estructuras tradicionales del entretenimiento. ¿Todos podemos ser streamers si nos lo proponemos? En teoría, cualquiera puede encender una cámara, abrir una cuenta y empezar a transmitir. El mercado, además, parece ofrecer espacio para una variedad casi infinita de intereses. Para las nuevas generaciones, que pasan buena parte de su tiempo frente a las pantallas, el streaming es también una forma de entretenimiento que compite con la televisión, la radio y otros medios por su atención.

En una época marcada por la consigna de “ser tu propio jefe”, el streaming representa la promesa de ganar dinero, popularidad y, además, llegar a lugares que hace no tanto parecían inusitados. A su vez, para aquellos que ya están insertos en el sistema, las probabilidades parecen ser infinitas: se puede llenar teatros, grabar discos, hacer series y películas, ser parte de desfiles de moda.

Los ídolos de hoy se forjan en un mismo lugar, y esa idolatría ya no nace de la imagen de alguien inalcanzable, sino, por el contrario, de la cercanía que genera la sensación de que podrían ser nuestros amigos.