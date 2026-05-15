"Paren la Mano" trae su circo a Montevideo, y Luquitas Rodríguez dice: "La ley primera es que la gente se ría"

Para el comediante Luquitas Rodríguez hay un “misterio invisible” en la conexión con el público, “en eso que sucede cuando escuchás la risa”, dice, y es diferente cada vez. Esa búsqueda que lo ha llevado a hacer stand-up desde muy chico hasta llenar teatros en Argentina decantó en un show circense a lo grande, Paren la Mano Circus, con sus compañeros del programa Paren La Mano de Vórterix: Germán Beder, Alfredo Montes de Oca, Roberto Galati y Joaquín Cavanna. La invitación es este sábado a las 21:00 en el Teatro de Verano.

La premisa de Paren la Mano Circus es que, a diferencia del propio programa de streaming o del megaevento de boxeo Párense de Manos, el espectáculo no se graba ni hay dos funciones iguales: hay que estar. El show promete “delirio y riesgo”, con el equipo completo en los roles de “el hombre más forzudo del mundo, la mujer barbuda, el domador de leones, el payaso ‘Malapacho’, y los supermagos”.

En su debut en Montevideo hace ya dos años, el grupo vino con el formato tradicional de Paren la Mano llevado al cara a cara con la gente, algo que ya acostumbraban a hacer en Argentina: una conversación improvisada alrededor de una mesa, entre ellos y con el público. Aquella visita, también en el Teatro de Verano, contó con la presencia del mago Soy Rada como invitado, un elemento que, en retrospectiva, anticipaba sin querer el giro circense de esta nueva propuesta.

Luquitas recuerda haberse divertido en aquella función con un teatro colmado, pero cuenta que quedó con la sensación de querer volver con algo “más armado, más concreto, un show propiamente dicho”, dice a El País. Este año, el programa ha ido incorporando formatos que responden a esa lógica, como El Tribunero, que se emite los jueves a la hora de siempre, con la particularidad de contar con público en vivo en tres gradas alrededor de los conductores.

Pero Circus, con su puesta en escena y roles estrafalarios, hacen imaginar un espectáculo de otra naturaleza. Sin embargo, Luquitas adelanta que, en el fondo, la dinámica es la misma que la de Paren la Mano: “Es agarrar algo que nos causa gracia y hacerlo, pero hacerlo a nuestra manera, con nuestro chiste. Es una parodia sobre lo que estás haciendo. Eso puede estar en El Tribunero, que si bien es un programa de fútbol, es un chiste en sí mismo; un chiste sobre los programas de fútbol”, cuenta. En definitiva, la esencia del show sigue siendo la misma que los ha hecho llenar teatros y tener miles de espectadores en cada programa.

El equipo de "Paren la mano", los creadores de "Párense de manos". Foto: Captura de Instagram @parensedemanosok.

El concepto de circo surgió tomando un café, pensando un formato de show que implicara “salir de la mesa” y se adaptara al teatro. “Me causó gracia la idea de un big show, algo gigante tipo Cirque du Soleil, pensar en cómo sería un Cirque du Soleil de nosotros en el que Germán y Joaquín fueran gemelas; Roberto la mujer barbuda y el hombre más fuerte del mundo; Alfre el domador de leones. Me causaba gracia imaginarnos a los otros en esos lugares y así se fue dibujando”, dice Luquitas, que tomó la película El gran showman como referencia principal para delinear el tono de la propuesta.

Pasar de la idea al escenario fue un desafío para Alfredo, Germán y Joaquín, que nunca habían hecho teatro de esta forma. “Las semanas previas estaban asustados, no sabían con qué se podían encontrar. Pero la verdad que desde el primer show me sorprendieron muchísimo. Ellos están particularmente contentos de estar haciendo algo absolutamente nuevo, es empezar una actividad nueva de grande”, dice Luquitas sobre sus compañeros, que vuelven a Montevideo después del debut en Córdoba y funciones en Mendoza y San Juan.

—¿Qué podemos esperar este sábado?

—Soy comediante y la ley primera es que la gente ría. Lo que puedo asegurar no es que se van a reír, porque es como asegurar que alguien se va a enamorar de alguien, pero sí que puedo asegurar que vamos a hacer todo lo posible para que se rían mucho.

La cita es el sábado 16 de mayo a las 20:30, y las entradas están a la venta en Tickantel. Los precios van de 1.400 a 2.300 pesos.