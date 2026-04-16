El programa "Paren la mano" anuncia su regreso a Uruguay: fecha, lugar y precios de las entradas de "Circus"

Paren la mano prepara su regreso a Uruguay. El popular programa argentino, que se emite por Vorterix y a través de YouTube y Twitch, volverá a Montevideo a dos años de su presentación en el Teatro de Verano.

El ciclo, que va de lunes a viernes de 19.00 a 21.00, está liderado por Luquitas Rodríguez y cuenta con un equipo integrado por Germán Beder, Alfredo Montes de Oca, Roberto Galati y Joaco Cavanna. En su debut en Uruguay, en noviembre de 2024, el programa se realizó y transmitió en vivo desde el Teatro de Verano.

Ahora, para su vuelta al Ramón Collazo, la propuesta cambia de formato. Bajo el nombre Paren la Mano Circus, el espectáculo se presenta como una versión teatral del ciclo. “Un show único, pensado especialmente para el vivo —y que no se va a transmitir por ningún lado—, donde todo puede pasar”, adelanta la producción.

"Más descontrol, más interacción, más riesgo. Una experiencia distinta incluso para quienes ya conocen el programa, y una puerta de entrada ideal para quienes todavía no lo han vivido", se agrega.

La cita será el sábado 16 de mayo a las 20.30, y las entradas están a la venta desde ayer en Tickantel. Los precios van de 1400 a 2300 pesos.

El regreso de Paren la mano a Montevideo se enmarca en una gira que ya tiene fechas confirmadas en ciudades argentinas como Córdoba, Mendoza, San Juan y Rosario.

Más allá del programa, Paren la mano extendió su alcance a través de eventos propios. El ejemplo más popular es Párense de Manos, una serie de espectáculos multitudinarios que combinan boxeo amateur entre creadores, artistas y personalidades con shows musicales y una puesta en escena de gran escala.

El equipo de "Paren la mano", los creadores de "Párense de manos". Foto: Captura de Instagram @parensedemanosok.

Las tres ediciones realizadas hasta el momento se llevaron a cabo con localidades agotadas en recintos argentinos como el Luna Park, el estadio José Amalfitani y el Tomás Adolfo Ducó.

La propuesta reúne a streamers, influencers y figuras de distintos ámbitos en combates que, si bien no son profesionales, se rigen por reglas similares a las del boxeo: tres rounds de tres minutos, uso obligatorio de guantes y prohibición de golpes debajo del cinturón o en la nuca.

En la última edición, por ejemplo, se enfrentaron Agustín Monzón y Franco Bonavena, nietos de dos leyendas del boxeo argentino como Carlos Monzón y Ringo Bonavena. También participaron figuras del streaming argentino, como Mernuel y Tomás Mazza.