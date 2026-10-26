"Nadie Dice Nada", de Luzu, vuelve al Antel Arena: cuándo será el show y cuándo salen a la venta las entradas

Nadie Dice Nada, el programa de streaming argentino del canal Luzu, conducido por Nico Occhiato, anunció que volverá a presentarse en Uruguay con un show en el Antel Arena. La cita será el sábado 12 de diciembre y marcará el último espectáculo del año del ciclo en el país.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del programa, donde compartieron la noticia con un mensaje dirigido al público uruguayo. “¡Uruguay! Llegó el momento de despedir el año juntos”, escribieron en Instagram, junto a la confirmación de la fecha y también adelantó los detalles para adquirir las entradas.

Los tickets se pondrán a la venta este miércoles 28 de octubre a las 11:00 horas a través de Tickantel. Los precios van desde desde 1.300 a 2.900 pesos.

La nueva presentación permitirá al equipo de Nadie Dice Nada reencontrarse con sus seguidores uruguayos en uno de los principales escenarios de Montevideo, que ya han visitado antes. El Antel Arena será el punto de encuentro para una propuesta que traslada al escenario la dinámica del programa, con sus conductores (Flor Jazmín, Martín Garabal, Momi Giardina y Santi Talledo) y el vínculo que construyen con la audiencia.

Nadie Dice Nada es uno de los ciclos más reconocidos de Luzu TV, el canal de streaming argentino fundado por Occhiato. El programa combina conversaciones, humor, anécdotas personales y la participación de sus integrantes, en un formato que también encuentra su continuidad fuera de la pantalla a través de encuentros con el público.

El conductor y creador del canal consolidó su presencia en el universo del streaming argentino con una propuesta que reúne a una comunidad de seguidores que acompaña tanto las transmisiones habituales como las presentaciones en vivo. En ese contexto, los espectáculos en teatros y arenas se convirtieron en una forma de trasladar la experiencia del programa a un encuentro presencial.