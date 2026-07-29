"Dale que va" vuelve a la TV: cuándo se estrena por Canal 5 y quiénes serán sus conductores

Después de varios años de ausencia, uno de los clásicos de las tardes de los sábados en la televisión uruguaya volverá a la pantalla. Dale que va, el ciclo dedicado a la música en vivo, el humor y el entretenimiento, iniciará una nueva etapa con una nueva casa, pero manteniendo la esencia que lo convirtió en un referente del género.

El regreso será el sábado 8 de agosto por Canal 5, donde estrenará una nueva temporada desde las 16:30. El programa llegará a la televisión pública mediante una coproducción con Unidad Publicitaria, la productora creadora del formato, y se emitirá todos los sábados con dos horas de duración.

Quiénes serán los conductores de Dale que va

La conducción estará a cargo de Analaura Barreto y Pablo Magno, quienes ya integraban el equipo en la última etapa del ciclo, en Canal 10. Esta temporada también contará con una incorporación: Fabrizio Silvera, humorista, actor y figura del Carnaval que debutará como conductor de televisión.

Conductores de "Dale que va" en Canal 10. Foto: Archivo. Foto: Captura Canal 10.

El principal cambio respecto a las temporadas anteriores será la ausencia de Eduardo "Colo" Gianarelli, una de las figuras históricas del programa. El comunicador no continuará en esta nueva etapa porque asumirá la conducción del reality Gran Hermano Uruguay, que se estrenará en setiembre en Canal 10.

Con este nuevo esquema, Magno tendrá un rol más protagónico junto a Barreto, mientras que Silvera aportará una mirada renovada al formato que comenzó en la pantalla de Canal 4, luego pasó por Canal 10 y ahora regresa, luego de dos años de ausencia a través de la televisión pública.

Fabrizio Silvera como "Rodrigo" en el Concurso Oficial del Carnaval. Foto: Archivo. Foto: Marcos Ferreira

Los orígenes de Dale que va se remontan a Agitando una más, histórico programa sabatino nacido en Canal 4 en 2009, primero con la conducción de Omar Gutiérrez, quien había dejado la conducción de De igual a igual luego de dos décadas al frente. Agitando retomó la tradición de presentar bandas musicales los sábados y Gianarelli acompañó al maragato en la coconducción en aquellos inicios.