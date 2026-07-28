"Dale que va" vuelve a la TV: deja Canal 10 y desembarca en nueva pantalla con cambios en la conducción

Luego de casi dos años fuera del aire, Dale que va regresará a la televisión uruguaya con una nueva casa. El tradicional ciclo musical, que hasta fines de 2024 se emitió por Canal 10, desembarcará ahora en Canal 5, donde estrenará una nueva temporada el próximo sábado 8 de agosto, desde las 16:30 horas.

El programa llegará a la pantalla estatal mediante una coproducción con Unidad Publicitaria, la productora creadora del formato, manteniendo la esencia que lo convirtió en uno de los clásicos de las tardes de los sábados: actuaciones musicales en vivo, invitados, humor, juegos y espacio para artistas consagrados y emergentes de distintos géneros.

La conducción estará integrada por Analaura Barreto y Pablo Magno, quienes ya formaban parte del ciclo en su última etapa, y sumará una incorporación: Fabricio Silvera, humorista y actor de carnaval que hará su debut en la televisión como conductor.

La salida de Eduardo "Colo" Gianarelli de la nueva etapa de "Dale que va"

El principal cambio respecto al equipo original será la ausencia de Eduardo "Colo" Gianarelli, una de las figuras históricas del programa.

Gianarelli no continuará en esta nueva etapa debido a que asumirá la conducción de Gran Hermano Uruguay en Saeta.

De esta forma, Pablo Magno pasará a ocupar un rol más protagónico junto a Barreto, mientras que Silvera llegará para completar el trío de conductores.

La conformación del nuevo equipo fue adelantada por el periodista Richard Galeano en el programa Hacemos lo que podemos, donde reveló que el tercer integrante sería un nombre ajeno hasta ahora a la televisión.

Según explicó, la elección de Silvera responde a la intención de apostar por una figura joven proveniente del carnaval, donde alcanzó notoriedad por sus caracterizaciones de Rodrigo, Freddie Mercury y, más recientemente, Yamandú Orsi en los espectáculos de murga.

Dale que va es heredero de una larga tradición de programas musicales de la televisión uruguaya en los sábados. Su origen se remonta a Agitando una más, histórico envío sabatino nacido en Canal 4 en 2009, primero con la conducción de Omar Gutiérrez, quien venía de cerrar un ciclo de dos décadas con De igual a igual. Agitando retomó la tradición musical de los sábados y Gianarelli acompañó al maragato en la coconducción en aquellos inicios.

El programa se consolidó como una plataforma para la difusión de la música nacional en todos sus género, principalmente las orquestas de música tropical y agrupaciones de Carnaval.

Al finalizar su etapa en Canal 4, el formato mudó a Canal 10 bajo el nombre Dale que va, manteniendo la misma impronta y con la conducción de Gianarelli, Barreto y Magno.

Con su llegada a Canal 5, el ciclo amplía la oferta de entretenimiento de la televisión pública y recupera un espacio dedicado a la música en vivo y a los espectáculos nacionales. De acuerdo con la información difundida, el programa tendrá inicialmente dos horas de duración, entre las 16:30 y las 18:30, todos los sábados.