Christiane Amanpour anunció que dejará CNN tras 43 años: cuándo será su despedida y qué pasará con su programa

Una de las figuras más reconocidas del periodismo internacional se prepara para despedirse de la televisión. Este lunes, Christiane Amanpour anunció que dejará CNN en junio de 2027, después de 43 años de trayectoria en la cadena estadounidense.

La periodista de 68 años, conocida por sus coberturas de conflictos bélicos y sus entrevistas a líderes mundiales, comunicó su decisión a través de un comunicado en el que repasó su carrera y adelantó sus próximos proyectos.

"Después de muchos meses de reflexión y algunas noches sin dormir, decidí separarme de CNN, ¡mi compañera durante 43 años fantásticos!", expresó Amanpour, quien ocupa el cargo de presentadora internacional principal de la cadena.

Su despedida será gradual. En enero de 2027, su programa Amanpour, que conduce en CNN International desde 2009, pasará a emitirse una vez por semana, hasta su finalización en mayo. La periodista, que desde enero de 2025 había reducido su participación a algunos días de la semana, continuará realizando coberturas y viajando por el mundo para CNN hasta junio, cuando se concretará su salida definitiva.

La noticia también fue comunicada internamente por Mark Thompson, presidente de CNN, quien aseguró que ambos venían conversando sobre esta decisión desde hacía varios meses. "Como tantos compañeros de CNN que se enterarán de la noticia hoy, lamento mucho verla partir, pero he llegado a aceptar que este es el momento adecuado para ella, tanto personal como profesionalmente", expresó.

Thompson la describió como "una de las periodistas más confiables y queridas del mundo" y adelantó que la cadena dedicará los próximos meses a celebrar su trayectoria.

Amanpour ingresó a CNN en 1983, apenas tres años después de la fundación de la señal, como asistente en el departamento de noticias internacionales. Su primera gran cobertura llegó durante la Guerra del Golfo, a comienzos de la década de 1990, y marcó el inicio de una carrera que la llevaría a informar desde algunos de los escenarios más peligrosos del planeta.

Durante las siguientes décadas cubrió las guerras de Bosnia, Afganistán y Ucrania, el genocidio de Ruanda y numerosos acontecimientos en Medio Oriente. Su trabajo como corresponsal de guerra, sumado a sus entrevistas con presidentes y otros referentes de la política internacional, la convirtió en uno de los rostros más representativos de CNN.

En su mensaje de despedida, Amanpour también agradeció a los periodistas, productores y equipos técnicos que la acompañaron durante esas coberturas. Recordó especialmente el compañerismo y la búsqueda de hechos, pruebas y testimonios humanos para que la cadena pudiera informar sobre lo que ocurría en el mundo "sin miedo ni favoritismos".

Su salida de CNN no significará el final de su actividad periodística. Amanpour adelantó que espera desarrollar nuevos proyectos profesionales y confirmó que continuará con The Ex Files, el podcast que realiza junto a su exesposo, Jamie Rubin, producido por Global. Además, su programa Amanpour & Company, emitido por la televisión pública estadounidense PBS, finalizará en diciembre de este año.

Antes de cerrar su comunicado, la periodista expresó su deseo de que CNN mantenga su compromiso con el periodismo independiente y dejó una frase que resume su manera de entender la profesión: "Recuerden: sean siempre veraces, no neutrales".