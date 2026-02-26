Tablados para hoy 26 de febrero de 2026: programación completa para este jueves y por qué no hay Liguilla

Esta noche no habrá actividad por el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas en el Teatro de Verano. La Liguilla se tomará un descanso ya que la etapa de hoy fue pospuesta para darle mayor margen de tiempo a Doña Bastarda, que acaba de sufrir la muerte de un componente, Agustín Ríos.

Con el Ramón Collazo de puertas cerradas, el Carnaval seguirá rodando por otros escenarios mientras que poco a poco va llegando a su fin.

A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO

Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.

Géminis, Falta y Resto, House, Un Título Viejo, La Gran Muñeca, La Nueva Milonga.

Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN

Legrand 5163. Desde las 20.00.

Social Club, Los Diablos Verdes, La Trasnochada, Mi Vieja Mula, Falta y Resto.

Desde $ 200, Redtickets.

MONUMENTAL DE LA COSTA

Parque Roosevelt. A las 20.00.

Curtidores de Hongos, Don Bochinche y Cía, La Gran Muñeca, Falta y Resto, La Trasnochada.

Redtickets, desde $ 165.

TABLADO DEL PARQUE

Reissig y Sarmiento. A las 19.30.

Más que Lonja, Falta y Resto, La Nueva Milonga, Cayó la Cabra.

Entradas agotadas.

VELÓDROMO MUNICIPAL

Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.

Caballeros, La Mojigata, Tabú, La Trasnochada, La Gran Muñeca, Falta y Resto.

Desde $ 450. Hay promociones.

NUEVO CARRUSEL

India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.

Herencia Ancestral, Tabú, La Compañía, Patos Cabreros, Los Muchachos.

$ 120.

BARRIO A BARRIO

No remite lugar. A las 20.00.

La Gran Muñeca, Integración, Queso Magro, Madame Gótica.

Entrada libre.

ESCENARIOS MÓVILES

Plaza Líber Seregni. A las 20.00.

Queso Magro, Madame Gótica, La Nueva Milonga.

Entrada libre.

ARBOLITO - EL TEJANO

Carlos María Ramírez 867. Desde 20.50.

Curtidores de Hongos, Los Muchachos, Patos Cabreros.

Entradas a $ 120.

CÉSAR GALLO DURÁN

Av. de la Aljaba y Cipo. Desde 20.50.

Momosapiens, Géminis, Los Muchachos, Caballeros.

$ 120.