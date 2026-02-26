Tablados para hoy 26 de febrero de 2026: programación completa para este jueves y por qué no hay Liguilla
Con una pausa en el Concurso Oficial, esta noche el Carnaval se ve y se vive en los barrios. Un repaso a la actividad de los tablados, incluyendo los que funcionan con entrada libre.
Esta noche no habrá actividad por el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas en el Teatro de Verano. La Liguilla se tomará un descanso ya que la etapa de hoy fue pospuesta para darle mayor margen de tiempo a Doña Bastarda, que acaba de sufrir la muerte de un componente, Agustín Ríos.
Con el Ramón Collazo de puertas cerradas, el Carnaval seguirá rodando por otros escenarios mientras que poco a poco va llegando a su fin.
A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.
Todos los tablados para hoy
1° DE MAYO
Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.
Géminis, Falta y Resto, House, Un Título Viejo, La Gran Muñeca, La Nueva Milonga.
Desde $ 180, en venta en Redtickets.
CLUB MALVÍN
Legrand 5163. Desde las 20.00.
Social Club, Los Diablos Verdes, La Trasnochada, Mi Vieja Mula, Falta y Resto.
Desde $ 200, Redtickets.
MONUMENTAL DE LA COSTA
Parque Roosevelt. A las 20.00.
Curtidores de Hongos, Don Bochinche y Cía, La Gran Muñeca, Falta y Resto, La Trasnochada.
Redtickets, desde $ 165.
TABLADO DEL PARQUE
Reissig y Sarmiento. A las 19.30.
Más que Lonja, Falta y Resto, La Nueva Milonga, Cayó la Cabra.
Entradas agotadas.
VELÓDROMO MUNICIPAL
Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.
Caballeros, La Mojigata, Tabú, La Trasnochada, La Gran Muñeca, Falta y Resto.
Desde $ 450. Hay promociones.
NUEVO CARRUSEL
India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.
Herencia Ancestral, Tabú, La Compañía, Patos Cabreros, Los Muchachos.
$ 120.
BARRIO A BARRIO
No remite lugar. A las 20.00.
La Gran Muñeca, Integración, Queso Magro, Madame Gótica.
Entrada libre.
ESCENARIOS MÓVILES
Plaza Líber Seregni. A las 20.00.
Queso Magro, Madame Gótica, La Nueva Milonga.
Entrada libre.
ARBOLITO - EL TEJANO
Carlos María Ramírez 867. Desde 20.50.
Curtidores de Hongos, Los Muchachos, Patos Cabreros.
Entradas a $ 120.
CÉSAR GALLO DURÁN
Av. de la Aljaba y Cipo. Desde 20.50.
Momosapiens, Géminis, Los Muchachos, Caballeros.
$ 120.
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