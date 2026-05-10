Reprograman gira por Uruguay de la comedia "El verdadero diario de Adán y Eva": las nuevas fechas para la obra

La cartelera teatral de Montevideo recibe todas las semanas espectáculos de la vecina orilla. Esta semana se anunció la llegada de Julio Chávez con el premiado drama La ballena, también la vuelta de Facundo Arana con un nuevo espectáculo, y días atrás terminaron las funciones de Cortocircuito, la comedia con Pedro Alfonso, Julieta Poggio y Diego Ramos.

Anunciada para el 9 de mayo en Montevideo, la comedia El verdadero diario de Adán y Eva reúne en escena a Betiana Blum y Antonio Grimau, dos de los grandes actores de Argentina. Aunque por cuestiones de salud del actor, las funciones de la gira por Uruguay se tuvieron que reprogramar. Eso se debe a que, además de Montevideo (ayer sábado en el Stella) se habían anunciado funciones de la obra en Colonia (el 13 de junio) y Flores (el 16 de junio).

Se trata de una comedia para dos actores escrita por Mark Twain en 1906, que tiene versión de Sebastián Perrotta y dirección de Juan Pablo Ragonese, y que significaba el regreso de Blum al teatro uruguayo luego de cuatro años de ausencia. Su último espectáculo había sido La pipa de la paz, en 2022.

Betiana Blum. Foto: Irish Suarez.

“Mi relación con Uruguay es de agradecimiento”, dijo Blum a El País con motivo de la presentación de esta comedia. “Siempre que he venido me ha ido bárbaro, y la gente me ha tratado con mucho amor. Así que vengo contenta”, agregó. Grimau no la acompañó a la gira de medios por problemas de salud.

Con entradas a la venta por Redtickets, se anunciaron las nuevas fechas para esta ingeniosa comedia sobre la relación entre el primer hombre y la primera mujer.

El verdadero diario de Adán y Eva comenzará su gira uruguaya el 16 de mayo en la ciudad de Trinidad. Seguirá, el 6 de junio en Carmelo, y el 12 de junio llegará a Montevideo.

Betiana Blum. Foto: Irish Suarez.

En junio, el 13 estarán en Florida, el 14 en Salto y el 18 en Rocha. Además, el 20 de junio llegan a Punta del Este, el 26 de junio a Mercedes, el 27 a Colonia y terminan la gira, el 28 de junio en la ciudad de Rosario.