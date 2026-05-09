Julio Chávez llega a Uruguay con la obra "La ballena": fecha, lugar y precios para el premiado drama

El argentino Julio Chávez es uno de los grandes actores en actividad, con éxitos en cine, teatro y televisión. Su más reciente trabajo, La ballena comenzó su recorrido en Paseo de la Plaza, en calle corrientes de Buenos Aires, y el pasado verano le dio el premio Estrella de Mar como mejor actor por su temporada en Mar del Plata.

El actor, que en los últimos años ha llegado a Uruguay con conocidas obras como Yo soy mi propia mujer y Red, regresa este año con el drama de Samuel D. Hunter escrito en 2012, donde interpreta a Charlie, un profesor de literatura con obesidad mórbida.

"Al enterarse de que le queda poco tiempo de vida, decide intentar un último acercamiento con su hija adolescente, Ellie, a quien no ve desde hace ocho años. Ese reencuentro, atravesado por silencios, reproches y recuerdos, se vuelve el eje de una trama íntima que se desarrolla en los días finales del protagonista", anuncia la sinopsis de la obra que llega a Montevideo.

Con dirección de Ricky Pashkus, la obra La ballena se presentará en el Auditorio Adela Reta el próximo 20 de julio. Las entradas están a la venta en Tickantel y los precios van desde 1.500 a 4.500 pesos. Se trata de un drama (apto para mayores de 18 años) atravesado por temáticas de salud mental y que reflexiona sobre las relaciones familiares y la búsqueda del perdón.

Julio Chávez. Foto: Darwin Borrelli.

Además de Chávez, lo acompañan en escena Laura Oliva, Emilia Mazer, Carolina Kopelioff y Máximo Meyer. Se trata del mismo elenco que se ha presentado en las funciones en Buenos Aires y Mar del Plata.

La ballena es una obra conocida gracias a la adaptación cinematográfica que protagonizó Brendan Fraser, quien se llevó el Oscar a mejor actor por este emotivo personaje que dicta clases de manera virtual por su obesidad.