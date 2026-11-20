La dependencia emocional y el lugar de apoyo que brinda el amor es la tensión que atraviesa Precoz, la obra teatral protagonizada por Valeria Lois y Tomás Wicz. Hoy, se presentará en el Teatro Stella de Montevideo. Las entradas están disponibles a través de Redtickets a 1.890 pesos.

Basada en la novela homónima de la escritora argentina Ariana Harwicz, la obra sigue a una madre y su hijo adolescente mientras transitan una geografía incierta e intentan sostenerse mutuamente.

Entre la ternura, el desborde emocional y la soledad, construyen una relación intensa en la que los roles tradicionales se desdibujan y la cercanía afectiva convive con el daño: el rol del adulto es asumido por uno u otro según la situación.

La aparición de un hombre que despierta el interés amoroso de la madre altera ese equilibrio. El hijo se convierte en su cómplice, mientras el vínculo entre ambos queda expuesto a nuevas tensiones. Lejos de ofrecer respuestas sencillas sobre la maternidad, la obra indaga en una relación atravesada por la dependencia, el deseo de autonomía y la dificultad de construir una vida por fuera del otro.

La adaptación teatral es de Juan Ignacio Fernández y la dirección está a cargo de Lorena Vega, también actriz, y conocida por roles como el de Fernanda, la psicóloga de Vicky en Envidiosa, o Fabiana en En el barro.

Wicz, quien visitó Montevideo en setiembre como parte del elenco de la obra de Saraos Uranistas, alcanzó la popularidad en redes sociales este año a través del personaje de una chica de clase alta.

Valeria Lois, por su parte, cuenta con una larga trayectoria en teatro, cine y televisión, como en División Palermo y Argentina, tierra de amor y venganza