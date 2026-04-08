Fernando Sanjiao en El Galpón: el referente del stand up argentino vuelve a Montevideo con su último show

El argentino Fernando Sanjiao ha venido tantas veces a Montevideo que ya se siente como en casa. Pionero del stand up en Argentina y formador de comediantes, suma videos virales, un especial en Netflix y celebró sus 20 años de carrera en la calle Corrientes. El viernes vuelve a Uruguay con Quemado.

En Montevideo pasó por La Trastienda, Undermovie, y Magnolio (hizo dos funciones de Quemado en 2025) y ahora llega por primera vez a El Galpón. La función es este viernes a las 20.00 en sala Atahualpa. Entradas a la venta por Redtickets con beneficios para socios de Club El País.

Lejos de ser un compilado de grandes éxitos, Quemado nace de una sensación compartida: la de no llegar. “No nos alcanza la vida para todo lo que tenemos que hacer, y aun así estamos frustrados, como en deuda permanente. Desde ahí empecé a escribir y armar el show”, dice por teléfono desde Buenos Aires, aunque en “gira permanente”.

Fernando Sanjiao. Foto: Difusión.

Y, como bien sabe combinar Sanjiao, el humor surge a partir de un cóctel que incluye las redes sociales, exigencias, la presión de ser productivos, eficientes y mejores. “Estamos todo el tiempo viendo contenido que te dice cómo hacer las cosas mejor, y claramente no lo estamos logrando. Entonces aparece esa frustración permanente, esa sensación de estar siempre atareado y no llegar nunca”, agrega.

Si algo no cambió en este tiempo es la materia prima de su material: lo cotidiano que nos pasa a todos. Aunque sí se modificó el contexto: hijos más grandes, nuevas responsabilidades y relaciones. “También vuelvo a mi crianza de clase media, muy marcada por esa idea de no parar nunca, de que ‘si parás, sos un vago’. Todo eso sigue, filtrado por lo que vivimos hoy”, dice.

Lo que sí cambió fue la forma de trabajar. Ya no es solo un texto dicho arriba del escenario, por necesidad la interacción con el público se volvió parte del show.

El motivo: generar contenido para las redes sin “quemar” el material del monólogo. “Después quedó como parte del espectáculo, porque a la gente le gusta que pase algo único”, dice.

En Montevideo, esa improvisación tendrá invitados: los comediantes Germán Bernárdez y Florencia Infante, con quienes buscará generar ese ida y vuelta en vivo con el público. “La idea es charlar, ver si están quemados, cómo viven en Montevideo, y que surja algo espontáneo más allá del monólogo”, agrega.

—Tenés un vínculo de cercanía y de larga data con Montevideo…

—Sí, voy mucho y ya me siento bastante local. Lo hablo con Germán (Bernárdez), y me dice “ya sos uno más”. Me gusta mucho la ciudad, la gente, la onda. Me siento cómodo. Obviamente hay cosas que no vivo y que son del día a día, pero hay códigos en común.

—También sos formador de comediantes. ¿Qué ves en las nuevas generaciones?

—Me encanta lo que está pasando. El stand up parecía una moda que venía de afuera y que se iba a ir, pero se instaló. Hoy es parte de la cartelera en todos lados, especialmente en Latinoamérica. Y tiene algo muy fuerte: necesita un idioma local, una idiosincrasia. En el Río de la Plata tenemos eso de reírnos de la tragedia, que viene de nuestras crisis, de nuestra historia. Eso genera una identidad muy particular.

—Solés decir que lo único que nos salva es reír. ¿Con la situación actual, el humor tiene hoy más responsabilidad que antes?

—No sé si más responsabilidad, pero sí sigue siendo necesario. No es solo entretenimiento. Es una forma de aflojar, de sacarnos presión. Vivimos con muchas exigencias, mucho peso encima, y el humor permite romper eso. Y hay algo en la identificación, en ver a otro lidiando con lo mismo, que genera risa y desahogo.