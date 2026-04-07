Mau y Ricky vuelven a Uruguay: fecha, lugar y entradas para la "Listening Experience" de su próximo disco

Son una de las duplas más exitosas de la música en español, y tienen un fuerte vínculo con Uruguay. Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner y creadores de varios éxitos por su cuenta, devolvieron el baile a Montevideo gracias el primer gran show luego de la pandemia. Desde esa primera visita, en octubre de 2021 en un Antel Arena agotado, Uruguay se convirtió en parada obligada para los hermanos.

El año pasado, Mau y Ricky lanzaron la canción "Tocando madera", junto a Luísa Sonza, que marcó su ingreso al mercado brasileño, y hace pocas semanas, una colaboración, "Te quiero", junto al colombiano Kapo. Para el 2026 tienen planeado el lanzamiento de su nuevo disco, el cual todavía no tiene nombre definido pero ya se pudo escuchar en Barcelona, Valencia y Madrid, gracias a la "listening experience" que realizaron con entradas agotadas.

A diferencia de sus shows tradicionales, la “listening experience” permite escuchar en exclusiva, las canciones del nuevo álbum, todavía sin nombre como bromean en sus redes, antes de su lanzamiento oficial en las plataformas de streaming. Además, el público elige con qué canciones continúa el concierto.

Este formato innovador llega por primera vez a Latinoamérica, con Montevideo como uno de los destinos de la dupla nacida en Venezuela y radicada en Miami. En la gira que realizan por la región, el 1° de mayo se presentan en Buenos Aires, el 2 en Asunción de Paraguay, el 3 de mayo en Montevideo, en Sala del Museo, y el 8 de mayo en Bogotá. Para más adelante tienen anunciadas funciones en Ciudad de México y Marbella.

Mau y Ricky. Foto: Difusión.

Las entradas para el show de que realizarán Mau y Ricky el domingo 3 de mayo en Sala del Museo se pusieron a la venta este martes al mediodía a través de Redtickets. Hay un único precio para las entradas, a 3.480 pesos.

Se trata de shows íntimos, con aforo limitado, donde sonará en vivo todo el nuevo disco. El resto del show, el setlist lo elegirá el público. "Ahí empieza la segunda parte del show, donde ellos piden al público que les digan qué canciones quieren que canten", anunciaron desde la producción del show.