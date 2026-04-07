La polémica frase de Katherine Schwarzenegger sobre su esposo, Chris Pratt: por qué cancelan a la hija de Arnold
Katherine Schwarzenegger protagoniza una fuerte polémica en redes sociales después de haber dicho que no entiende a las mujeres que dicen que no necesitan a sus maridos. El video de la discordia.
La última polémica virtual de Hollywood tiene en la mira a Katherine Schwarzenegger, la hija del reconocido actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Y lateralmente a otra estrella de la industria cinematográfica, Chris Pratt.
La escritora ha sido víctima de la cancelación en redes sociales luego de compartir un video que encendió la polémica no por las imágenes, sino por una sola frase con la que eligió acompañarlo, luego de que dijera que no entendía a aquellas mujeres que decían que no necesitaban a sus maridos.
Katherine decidió filmar a su esposo, el actor de Marvel, Chris Pratt, mientras construía una casita de muñecas para sus hijas. En el clip Chris Pratt aparece de tapabocas, lijando la madera de la pequeña construcción. Y al compartir el video en su cuenta de Instagram escribió: "Nunca entenderé cuando las mujeres dicen: 'no necesito a mi marido', cuando yo verdaderamente lo necesito porque si no quién más va a construirle una casa de muñecas a nuestras hijas". Musicalizó el posteo con la canción "Man I Need", de Olivia Dean.
Su mensaje abrió un fuerte debate en los comentarios del posteo, donde hubo quienes vieron con ternura sus palabras, mientras que la gran mayoría condenó una actitud que se interpretó como machista. "Las mujeres pueden hacerlo. Podemos comprar nuestras casas y votar también" y "Vos, querida. Vos podrías haberlo hecho. No sos una inútil y tus hijas tampoco" fueron algunos de los comentarios con más repercusión, aunque una primera ola de hate fue eliminada y ahora en la publicación predominan las frases comprensivas.
Katherine Schwarzenegger y Chris Pratt se llevan 10 años de edad. Se conocieron en la iglesia y él, que antes estuvo casado con la también Anna Faris, ha dicho que estaba "roto" hasta conocerla. Se casaron en 2019 y tienen tres hijos juntos.
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