Desestiman 10 demandas de Blake Lively contra Justin Baldoni: el escándalo sin fin de "Romper el círculo"

El juez federal de distrito Lewis Liman desestimó este jueves la mayor parte de los cargos que Blake Lively presentó contra Justin Baldoni, incluido el de acoso sexual que la actriz insiste en que ocurrió durante el rodaje de la película Romper el círculo, de 2024.

La decisión se produjo tras más de un año de un litigio tan mediático como intrincado. En total, fueron desestimadas 10 de las 13 demandas que Lively presentó contra Baldoni. Un conjunto más limitado de acusaciones, que incluye incumplimiento de contrato y una demanda por represalias en virtud de la Ley de Empleo Justo y Vivienda contra la compañía de Baldoni, Wayfarer Studios, seguirá adelante hasta el juicio.

El motivo por el que Liman desestimó las denuncias de acoso sexual contra Baldoni y otros demandados fue por motivos jurisdiccionales, alegando que Lively había presentado los cargos en virtud de una ley de California, pero que la supuesta conducta ilícita se produjo en otro lugar.

“Este caso siempre se ha centrado y seguirá centrándose en la devastadora represalia y las medidas extraordinarias que tomaron los acusados para destruir la reputación de Blake Lively porque defendió la seguridad en el set, y ese es el caso que irá a juicio”, dijo Sigrid McCawley, miembro del equipo legal de la actriz, en un comunicado publicado por People.

“Para Blake Lively, la mayor muestra de justicia reside en que las personas y el modus operandi detrás de estos ataques digitales coordinados hayan quedado al descubierto y estén rindiendo cuentas ante otras mujeres a las que han atacado. Espera con interés testificar en el juicio y seguir denunciando esta cruel forma de represalia en línea para que sea más fácil detectarla y combatirla”, continúa el comunicado.

Según McCawley, además, “el caso de acoso sexual no prosperará, no porque los acusados no hayan cometido ninguna falta, sino porque el tribunal determinó que Blake Lively era un contratista independiente, no una empleada" de la productora Wayfarer Studios.

La batalla legal entre Lively y Baldoni comenzó en diciembre de 2024, cuando la actriz presentó una demanda contra su colega y director, solicitando una indemnización por daños y perjuicios por presunto acoso, difamación, invasión de la privacidad y violaciones de las leyes federales y estatales de derechos civiles.

La ex Gossip Girl se quejó de que los demandados crearon un ambiente cargado de connotaciones sexuales durante la producción de la película y, posteriormente, conspiraron para silenciarla a ella y a otros e impedir que hablaran sobre el entorno hostil en el que habían trabajado.

Blake Lively y Justin Baldoni en "Romper el círculo". Foto: Difusión

Baldoni, por su parte, respondió que resolvió las preocupaciones de Lively tan pronto como ella las planteó, y que tenía derecho a contratar a una empresa de gestión de crisis después de que la actriz comenzara a menospreciarlo públicamente. A su vez, demandó a Lively y a su marido, el actor Ryan Reynolds, por difamación, alegando que intentaron destruir su reputación, pero Liman desestimó ese caso en junio. El equipo legal de Baldoni optó por no volver a presentar versiones modificadas de dichas demandas.

El último fallo se produce tras una audiencia de conciliación ordenada por el tribunal el 11 de febrero, que concluyó sin que las partes hayan llegado a un acuerdo. Los abogados de ambos actores han reiterado previamente que tienen previsto testificar durante el juicio programado para el 18 de mayo en Nueva York.

El ida y vuelta entre ambos, tanto legal como la información filtrada a la prensa, ha dejado expuestos a celebridades como Ryan Reynolds o Taylor Swift (durante años, su mejor amiga) y también les ha pasado factura a ellos. De hecho, la cadena NBC recogió un informe de Parrot Analytics que refleja que el público tenía un “sentimiento positivo” hacia la actriz del 81% en marzo de 2023, pero en enero de este año había caído al 10,6%. En el caso de Baldoni, ha pasado de un 62,5% en marzo de 2024 a apenas un 8,7% a finales de enero.

La Nación/GDA