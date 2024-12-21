Escándalo en Hollywood: Blake Lively demandó por acoso a Justin Baldoni, director de "Romper el círculo"

Agencia EFE

La actriz estadounidense Blake Lively demandó al director y coprotagonista junto a ella de la película Romper el círculo, Justin Baldoni, al que acusa de acoso sexual durante la grabación y de una posterior campaña de desprestigio, informaron este sábado medios locales.

La demanda, obtenida por TMZ y que según el The New York Times fue presentada el viernes en California, acusa a Baldoni y a los estudios Wayfarer de embarcarse en un "plan de varios niveles" para dañar la reputación de Lively después de que ella se quejara del "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" sufridos durante el rodaje.

Los textos incluidos en la denuncia incluyen mensajes del representante de relaciones públicas de crisis de Baldoni que plantea propuestas para contratar contratistas para dominar las redes sociales a través de "eliminaciones totales de cuentas sociales", iniciando "hilos de teorías" y, en general, trabajando para "cambiar la narrativa".

En una declaración dada al New York Times, Lively dijo: "Espero que mi acción legal ayude a abrir el telón sobre estas siniestras tácticas de represalia para dañar a las personas que denuncian malas conductas y ayude a proteger a otros que puedan ser blanco de ataques".

Por su parte, la defensa de Baldoni declaró: "Estas afirmaciones son completamente falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas, con la intención de herir públicamente".

Justin Baldoni en la serie "Jane the virgin". Foto: Archivo. PATRICK WYMORE/PATRICK WYMORE/THE CW

La película Romper el círculo (It Ends With Us en inglés), una adaptación de la novela romántica líder de ventas de Collen Hoover de 2016, se estrenó en agosto y superó las expectativas en taquilla a pesar de que el estreno se vio empañado por rumores sobre la discordia entre los dos protagonistas y Baldoni se apartó de la promoción de la película.