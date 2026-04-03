Sharon Stone reveló quién es la estrella de Hollywood que mejor la besó: “Casi me deja inconsciente”

Sharon Stone no suele tener reparos a la hora de hablar sobre su vida. Conocida por su estilo directo y a veces confrontativo, en cada entrevista, la protagonista de Bajos instintos, suele prestarse con gracia al juego de las preguntas y las respuestas. Esta semana, en un programa radial reveló, sin dudarlo, quién es el actor de Hollywood que mejor besa.

La confesión se produjo en medio de la entrevista que Andy Cohen le realizó en su programa el miércoles pasado. Ante la pregunta del anfitrión, la actriz de 68 años suspiró y cerró los ojos al recordar el beso apasionado que Robert De Niro le dio en la película Casino, de 1995.

“Hicimos una escena en la que tengo que ir al baño, y como interpreto a una estafadora, consigo que me dé dinero para ir”, explicó Stone a los oyentes sobre su papel como Ginger McKenna. “Su personaje me da ese dinero y yo lo miro como diciendo: ‘¿En serio? Creo que es un poco más de 50 dólares para el baño’”, contó. Y cerró: “Entonces, él mete la mano y me da como 100 dólares, y yo me inclino y lo beso”.

Después de que De Niro, de 82 años, la “dejara casi inconsciente” con el beso, el director Martin Scorsese les dijo a los dos que ya había conseguido la toma, pero aun así les ofreció otra oportunidad. Stone bromeó: “Los dos lo miramos y dijimos: ‘Sí, creo que quizás necesitamos un beso más’”.

Ya en 2020, Stone le había asegurado a Cohen que De Niro era “sin dudas” y “de lejos” el “mejor besador de Hollywood”. En aquel momento, Stone especuló que la escena del Casino era “la cúspide” de los momentos de besos en pantalla porque tenía a De Niro “en extraordinaria alta estima”. “Había tantas cosas involucradas, pero yo estaba locamente enamorada de él”, continuó Stone. “Probablemente podría haberme golpeado en la cabeza con un martillo y yo habría dicho: ‘¡Oh, sí!’”.

En cuanto al peor beso de su carrera, Stone se negó a revelar detalles durante la entrevista. Sin embargo, bromeó: “[De Niro] estuvo fabuloso, así que no sé si podría compararlo con otro… Todo lo demás fue, digamos, regular”.

En enero de 2023, la actriz brindó una entrevista en la que acusó a muchos de sus colegas masculinos de misóginos. Y una vez más, elogió a De Niro por sobre el resto. “He trabajado con algunas estrellas realmente grandes que literalmente hablaban en voz alta en el set, diciéndome qué debía hacer. Simplemente no me escuchaban y no me permitían afectar su actuación con la mía. Esa no es la manera de lograr una gran actuación”, dijo en una entrevista con Variety sin dar nombres. Tras recalcar que eran figuras muy importantes de la industria, la intérprete no sólo los calificó de “misóginos” sino que habló de maltrato por parte de ellos.

“Quiero decir, entiendo que eres genial y todos piensan que eres maravilloso, pero escuchar y estar presente en esos momentos es realmente la experiencia humana”, agregó Stone recordando lo mal que muchas veces la pasó tanto delante como detrás de cámara.

Inmediatamente, el periodista empezó a recordar su carrera, sus papeles y todos los hombres con los que Stone compartió el set, intentando descubrir a quiénes se refería. E inmediatamente, dos actores de renombre aparecieron en escena: De Niro y Joe Pesci, quienes protagonizaron con ella el film Casino. Sin embargo, la rubia fue contundente: “Ese no es Robert De Niro. Ese no es Joe Pesci, esos no son esos tipos”, expresó sacando a esa dupla de su lista negra.

La Nación/GDA