Murió Pierre Deny, actor francés de "Emily en París" luego de sufrir un "caso repentino y severo de ELA"

El actor francés Pierre Deny, reconocido internacionalmente en los últimos años por su participación en Emily en París, la exitosa serie de Netflix, murió este lunes a los 69 años tras sufrir complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La noticia fue confirmada por sus hijas mediante un comunicado enviado a distintos medios franceses.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y severo de ELA”, expresaron sus familiares. La enfermedad, también conocida como ALS por sus siglas en inglés, afecta progresivamente las neuronas motoras y fue la causa del deterioro de salud que terminó provocando la muerte del actor.

Aunque su rostro se volvió familiar para el público internacional gracias a Emily in Paris, Deny tenía detrás una larguísima trayectoria en la televisión y el cine francés. En la popular serie protagonizada por Lily Collins interpretaba a Louis de Léon, el poderoso CEO de la firma de lujo JVMA y padre de Nicolas de Léon, personaje encarnado por Paul Forman. Nicolas era, a su vez, el interés amoroso de Mindy Chen, el personaje de Ashley Park.

Pierre Deny en la serie "Emily en París". Foto: Stephanie Branchu/Netflix

Deny apareció en las temporadas tres y cuatro de la producción de Netflix, donde su personaje representaba el clásico magnate elegante, frío y calculador que encajaba perfectamente en el universo glamoroso y exageradamente parisino de la serie. No era el protagonista, pero sí uno de esos actores que aportaban peso y credibilidad a cada escena en la que aparecían.

Su carrera como actor comenzó en la década de 1980 y se extendió durante más de cuatro décadas. Participó en más de 100 películas, telefilms y series de televisión en Francia, convirtiéndose en una figura muy reconocida dentro de la industria audiovisual de su país. Entre sus trabajos más destacados aparecen producciones como Plus belle la vie, Demain nous appartient, Julie Lescaut, Camping Paradis, Braquo y Joséphine, ange gardien. También fue parte de La Mantis, la serie policial francesa de Netflix.

Pierre Deny en la serie "Emily en París". Foto: Marie Etchegoyen/Netflix

Uno de sus papeles más recordados en Francia fue el del doctor Renaud Dumaze en Demain nous appartient, una de las ficciones más populares de la televisión francesa, donde llegó a participar en más de 500 episodios. También tuvo presencia en varias telenovelas y dramas policiales muy exitosos en el país, consolidando una carrera sostenida y extremadamente prolífica.