El anuncio de Netflix que sorprendió a todos: se confirmó que continúa el universo de "La casa de papel"

El viernes se estrena la segunda temporada de Berlín, y si bien significa la despedida de Pedro Alonso como el carismático ladrón, no es el final del universo de La casa de papel que continúa en constante expansión en Netflix

“Algunas historias comienzan con el golpe perfecto. Y este lo cambió todo”, dice el comunicado de la serie difundido por Netflix, anunciando una nueva temporada para la popular serie española creada por Alex Pina.

“Desde el primer atraco en efectivo hasta el robo más ingenioso del siglo, incluyendo el asalto que puso en riesgo toneladas de oro del Banco de España, el universo de La Casa de Papel nunca ha dejado de crecer, evolucionar y sorprendernos”, continua.

Imagen promocional de la cuarta temporada de "La casa de papel". Foto: Archivo.

El adelanto, compuesto por imágenes de las temporadas anteriores, fue presentado el fin de semana en las redes sociales de Netflix. En los 50 segundos de duración, el video no explica si se trata de otra serie derivada del universo policial (como en el caso de Berlín), o un nuevo atraco de la banda de ladrones más famosas de la televisión. La última escena del teaser, donde unas manos desentierran una barra de oro, llamó la atención de los fanáticos, ya que podría significar una continuación de la historia.

Con la frase "El universo de La casa de papel continúa en Netflix", termina el anuncio de la plataforma, lo que fue motivo de especulación en redes.

Si bien la plataforma de streaming no confirmó ninguna de las hipótesis que circulan en las redes sociales, el diario El País de España había anunciado hace un mes que la productora de Alex Pina, estaba filmando una miniserie de cuatro episodios centrada en el Coronel Tamayo, personaje de La casa de papel que interpretó Fernando Cayo.

El regreso de La Casa de Papel fue anunciado por el actor Álvaro Morte, quien interpretó al Profesor en las cinco temporadas de la serie original. Todo ocurrió durante el estreno mundial, en Sevilla, de la segunda (y última) temporada de Berlín, que se estrenará el 15 de mayo en Netflix.