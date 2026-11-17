La foto de un almuerzo de domingo compartida en redes sociales no llama la atención, salvo que la haya publicado Marcelo Tinelli. El popular conductor de televisión volvió a quedar en el centro de las noticias por su vida sentimental después de compartir imágenes junto a Ágata Lescano, entrenadora de 37 años con quien había sido vinculado semanas atrás.

La postal, tomada durante un encuentro con amigos en el barrio porteño de La Paternal y publicada por Tinelli, reforzó las versiones de romance que comenzaron a circular en octubre, después de nuevas versiones de separación con Milett Figueroa.

En el programa Puro Show, la panelista Marcia Frisciotti, o sea Pochi de Gossipeame, contó que habló directamente con Tinelli sobre su vínculo con Lescano. "Yo le pregunté a Marcelo y él me dijo que se estaban conociendo, que estaba muy bien, que es una divina”, reveló.

Según agregó, el conductor conoce a la deportista desde hace varios años y ambos ya habrían compartido encuentros con sus respectivos entornos familiares. Incluso, sostuvo que el hijo de 12 años de la entrenadora habría conocido a las hijas de Tinelli y a Lorenzo, el menor del clan.

Ágata Lescano y Marcelo Tinelli. Foto: Archivo.

Las primeras sospechas sobre el vínculo habían surgido en octubre, cuando ambos compartieron imágenes de una merienda en las que se podían reconocer la misma mesa y vajilla.

Pero, ¿quién es la mujer que comenzó a ocupar un lugar en la vida del conductor? Lejos del ambiente televisivo, Lescano construyó una trayectoria vinculada al deporte, aunque el entrenamiento físico no es su única pasión.

Del fisicoculturismo a su propio proyecto

Lescano es entrenadora personal y compitió en bikini fitness, una categoría del fisicoculturismo femenino en la que las participantes son evaluadas por su desarrollo físico, proporciones y presentación sobre el escenario. En sus redes sociales se presenta como campeona argentina y sudamericana de la disciplina.

Su trayectoria incluye un primer puesto en la categoría Bikini Open de más de 1,63 metros en el torneo Open Capital 2023, organizado por NPC Sudamérica. En esa misma competencia obtuvo el segundo puesto en la clasificación general de bikini.

Sin embargo, su relación con ese deporte comenzó de una manera inesperada. “Nunca fui fanática del fisicoculturismo. Podía admirar un buen físico como cualquier persona normal. Pero una vez que lo experimenté, fue un antes y un después en mi vida”, escribió en su Instagram.

Según explicó, la disciplina la ayudó a salir del piloto automático, valorar su tiempo y aprender a elegir cómo y con quién compartir sus días. Aunque actualmente está alejada de ese mundo competitivo, conserva un vínculo especial con aquella etapa: “Si bien hoy estoy lejos de este mundo, siempre, siempre vivirá en mí”, expresó.

Su llegada al entrenamiento profesional también estuvo atravesada por una experiencia personal. En la presentación de su emprendimiento, la deportista recordó el momento en que tuvo que reconstruir su vida después de convertirse en madre y separarse.

“Después de convertirme en mamá y atravesar una separación que cambió mi vida, tuve que empezar de nuevo. Volví a Argentina sola con mi hijo, enfrentando miedo, incertidumbre y muchas preguntas”, contó.

En aquel período, según relató, tuvo distintos trabajos que no la hacían feliz mientras buscaba su camino. También se animó a cantar frente a cientos de personas, pese al miedo que sentía, y comenzó a dedicar cada vez más tiempo a la preparación física.

“Entrené cuando muchos pensaban que estaba obsesionada. Competí, cambié mi cuerpo, mi mente y mis hábitos. Descubrí una disciplina que me transformó por completo y, sin buscarlo, encontré mi vocación”, recordó.

La Nación/GDA