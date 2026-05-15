Milett rompió el silencio sobre su separación de Tinelli: “Fue una decepción bastante grande”

La historia de amor entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegó a su fin y, tras semanas de rumores, fue ella quien decidió romper el silencio. Lo hizo en el programa peruano Amor y fuego, donde habló sin filtros sobre la separación y dejó frases que no pasaron desapercibidas.

“Estoy acá porque no puedo permitir las mentiras que se han dicho. Tengo una imagen limpia y nunca me metí a insultar a nadie”, arrancó diciendo.

Según contó, fue ella quien tomó la decisión de terminar la relación luego de casi tres años juntos. Explicó que, tras la ruptura, viajó a Perú para acompañar a su madre, que atraviesa un quebranto de salud, y enfocarse también en nuevos proyectos laborales.

Consultada sobre qué detonó la separación, apuntó a “diferencias de valores e integridad” dentro de la pareja. “En una relación verdadera tiene que haber coherencia y respeto hacia la otra persona. No voy a decir exactamente por qué terminó, pero sí fue por eso”, expresó.

Los conductores relacionaron sus declaraciones con una posible infidelidad, sobre todo después de que Tinelli oficializara rápidamente su vínculo con Rossana Almeyda. Milett evitó confirmarlo de forma directa, aunque lanzó varias frases sugestivas.

“Todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida. Le deseo toda la felicidad del mundo. Si no comete los mismos errores que cometió conmigo, va a poder ser muy feliz”, disparó.

Más adelante confesó que seguía muy enamorada cuando decidió terminar la relación, pero entendió que ya no era sano continuar. “Amé mucho, entregué demasiado y salí con muchos aprendizajes”, sostuvo.

Cuando le preguntaron si Tinelli le había sido infiel, respondió con cautela: “Yo te puedo hablar de mí. Fui completamente fiel y estuve para esa persona todo el tiempo”. Sin embargo, enseguida agregó: “No me gustan las mentiras, las traiciones ni la deslealtad”.

Uno de los momentos más fuertes llegó cuando reconoció que le dolió ver a Tinelli blanquear otra relación tan rápido. “Me sorprendió porque no le faltas el respeto solo a una persona, sino también a una familia que creyó en él. Fue una decepción bastante grande”, afirmó.

La modelo también negó tajantemente haber sido mantenida por el conductor y empresario argentino. “Yo siempre trabajé. Nunca necesité que nadie me mantenga”, aseguró.

Aunque evitó atacar directamente a Tinelli y dijo que no lo considera una mala persona, sí dejó en claro que hubo situaciones que no pudo perdonar. “Hay decepciones muy grandes que uno no puede negociar ni dejar pasar por amor propio”, reflexionó.

En otro tramo de la entrevista, se mostró especialmente sensible al hablar de la salud de su madre y terminó quebrándose en vivo. "Es un proceso", dijo cuando le preguntaron si seguía enamorada. Y añadió: “Estas lágrimas no son de despecho, son de dolor por ver a mi mamá mal de salud”,.

También reveló que tiene bloqueado a Tinelli “de todos lados”, aunque contó sí le llegó a escribir apenas ella regresó a Perú: "No esperaba que yo dijera que habíamos terminado", se sinceró.

Más adelante, reconoció que le puso “mucha protección” a su relación con Marcelo porque sentía que había “energías fuertes” que buscaban quebrarla. “Mucha gente de su entorno no quería que esté con él”, aseguró. Entre lágrimas, aclaró que no se refería a sus hijos, con quienes compartió momentos familiares, especialmente con Lolo, el menor.

También contó que aceptó participar en el reality Los Tinelli (Prime) porque fue una propuesta directa de Tinelli. “Me dijo: ‘Vente a Punta del Este’. Por eso caí a los tres meses de relación. Después me planteó arrancar a grabar el reality y me dijo que sería lindo que pudiera darme a conocer más”, recordó.

Además, adelantó que la segunda temporada será incluso mejor que la primera y destacó especialmente la experiencia de haber grabado en su país. “¿Sabes por qué la promociono? Porque fue hermoso traer a todo ese equipo a mi país, a Machu Picchu. La pasé muy bien con el equipo de Amazon, al que le tengo mucho agradecimiento”, concluyó.