Marcelo Tinelli confirmó la vuelta del “Bailando” para 2026: quiénes serán los jurados y el primer convocado

Este 2026 se cumplen 20 años de la primera emisión de Bailando por un sueño y no parece haber mejor forma de celebrarlo que con el regreso del clásico que marcó récords de audiencia —superó los 40 puntos de rating—, catapultó a la fama a figuras que hoy son estrellas, como Nicolás Occhiato, y dejó un sinfín de peleas, romances y polémicas que quedaron en la memoria de la televisión rioplatense.

La noticia empezó a tomar fuerza en la noche del martes, cuando Marcelo Tinelli subió una foto cenando con Ángel de Brito —histórico jurado del certamen— junto a una frase contundente: “Vuelve el Bailando”.

Los portales se hicieron eco de inmediato, aunque recién el miércoles comenzaron a conocerse detalles concretos. Fue el propio De Brito quien confirmó la primicia primero en Bondi y luego en LAM (América TV).

“Marcelo quiere un Bailando, el último. ‘The Last Dance’, me dijo”, reveló el conductor en su ciclo de streaming. Y enseguida soltó otra bomba: “Ya llamó a Nicolás Occhiato y él le dijo que estaría, que le gustaría. A Occhiato le dio toda la carrera”.

Más tarde, en televisión, De Brito contó intimidades de la reunión con Tinelli. Relató que estuvieron cenando sushi hasta la medianoche y bromeó con algunos pedidos que le hizo al conductor: “Le dije que no subiera la foto con filtro y que no se tiñera más el pelo de rosado”.

También adelantó que Tinelli le propuso convertirse en una especie de jefe de casting del programa y encargarse de realizar audiciones en vivo para elegir participantes.

Uno de los puntos que ya estaría definido es el jurado, que se mantendría igual que en las últimas temporadas. Según De Brito, el grupo “no quiere a nadie nuevo”, aunque sí admiten reemplazos ocasionales. Los nombres confirmados son Moria Casán, Pampita Ardohain, Marcelo Polino y el propio Ángel de Brito.

En tono de broma, el periodista también mencionó algunos nombres que generan resistencia dentro del equipo. “Ya tuvimos problemas”, lanzó entre risas, antes de mencionar a Flor Vigna, Guillermina Valdés (ex de Tinelli) Flor de la V.

Cuándo vuelve y dónde saldrá el "Bailando"

Aunque todavía no hay canal confirmado oficialmente, sí trascendió que el regreso sería en el segundo semestre de 2026. El motivo es que Tinelli estará abocado primero a otro proyecto: fue contratado por Infobae para realizar una cobertura especial del Mundial, con un programa diario desde el torneo.

Por eso, el Bailando quedaría para después de esa experiencia que lo devolverá a su origen: el periodismo deportivo. “La idea es hacerlo a fin de año”, explicó De Brito.

El conductor de LAM evitó revelar en qué canal se emitirá el reality, aunque dejó claro que será en televisión abierta y no en streming, aunque tendrá también una fuerte cobertura en redes sociales.

De Brito también contó que durante la cena con Tinelli empezaron a armar una lista tentativa de participantes. La idea sería reunir a figuras históricas del formato, esas que siguen en la memoria del público, además de algunos nombres nuevos.

Entre quienes ya se candidatearon espontáneamente aparecen Anamá Ferreira y Adriana Aguirre. Además, deslizó que Tinelli habló muy bien de Marixa Balli y dejó entrever que podría estar en la lista de convocados.

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Sobre las exparejas del conductor que ya pasaron por la pista—Paula Robles, Guillermina Valdés y Milett Figueroa—, De Brito aseguró que no fueron mencionadas durante la reunión.

Quien también se refirió al tema fue Pablo 'Chato' Prada, histórico productor de Tinelli y actual director artístico de América. “Sería un golazo”, dijo cuando le preguntaron por un eventual regreso del formato.

Por último, De Brito contó que Tinelli descartó volver al streaming, más allá del proyecto puntual que hará para Infobae durante el Mundial. “Me dijo: ‘Digo cualquier boludez y me meto en quilombos’”, cerró entre risas.