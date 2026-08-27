Ruben Rada conductor: un programa de juegos, un show con estrellas internacionales y un ciclo callejero con su hija

Rubén Rada murió este miércoles 26 de agosto, a los 83 años, después de permanecer internado durante aproximadamente un mes por una neumonía. A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, el músico, cantante, compositor y percusionista trascendió ampliamente los escenarios y los estudios de grabación. También fue actor, humorista y, en distintas etapas de su carrera, conductor de televisión. Frente a las cámaras estuvo al frente de programas como El Teléfono, junto a Emilia Díaz; Décadas, con Victoria Rodríguez; y Es tu sentido, junto a su hija Lucila.

Su relación con la televisión había comenzado mucho antes, cuando todavía construía su carrera musical. Rada se convirtió en una presencia habitual de la pantalla uruguaya a partir de su participación en programas humorísticos, donde desarrolló una faceta histriónica que sería inseparable de su personalidad artística.

Un espacio fundamental de aquellos primeros años fue Telecataplum, donde compartió elenco con algunos de los grandes nombres del humor uruguayo. También integró El Show del Mediodía, el histórico programa de Cacho de la Cruz, donde alcanzó una enorme popularidad.

Elenco de "El show del mediodía" con Cacho de la Cruz y Ruben Rada.

Pero su primer desafío como conductor llegó con El Teléfono (1997), un programa de juegos de Canal 12 que también integraron Emilia Díaz y Maxi De la Cruz. La experiencia le permitió trasladar a la conducción buena parte de los recursos que había desarrollado durante sus años como humorista: la improvisación, la cercanía con el público y, sobre todo, una capacidad muy particular para convertir cualquier situación en un momento divertido.

En 2012 llegó uno de sus proyectos televisivos más ambiciosos: Décadas, un programa de entretenimientos producido por Teledoce en el marco de los 50 años del canal. Para esa propuesta, Rada compartió la conducción con Victoria Rodríguez.

El ciclo proponía un recorrido por las últimas cinco décadas de la televisión uruguaya a través de archivo, invitados, música, humor y recuerdos. Entre las figuras que pasaron por el programa estuvieron Mirtha Legrand, Fito Páez, Diego Forlán, Luis Suárez, Jaime Roos, No Te Va Gustar y Cacho de la Cruz.

La elección de Rada como conductor tenía una lógica particular. Gustavo Landívar, productor general del ciclo, explicaba que Victoria sería quien llevaría el peso formal de la conducción, mientras que Rada tendría mayor libertad para jugar con su personalidad y su humor. “Rada es un genio, puede hacer lo que quiera”, resumía el productor a El País.

El ciclo tuvo apenas 13 emisiones, pero reunió una importante lista de invitados y cerró con un homenaje al propio Rada. En aquella última emisión, varios artistas interpretaron su clásico tema “Dedos” y el músico compartió un momento musical con su hija Julieta. El ciclo ganó el Premio Iris como Mejor programa de entretenimientos.

Cinco años después, Rada volvió a ponerse al frente de un programa de televisión. Esta vez lo hizo en compañía de su hija Lucila, con quien encabezó Es tu sentido, estrenado en 2017 por Canal 4.

La propuesta era diferente a sus experiencias anteriores: se trataba de un formato de entretenimientos grabado íntegramente en exteriores, en el que dos desconocidos debían enfrentarse a una serie de preguntas para intentar adivinar características y pensamientos del otro. El participante que lograba acertar más respuestas se llevaba los premios.

La distribución de roles entre padre e hija también era particular. Lucila llevaba las riendas del juego, mientras Rada desplegaba su costado humorístico. “Queríamos que papá fuera él mismo y no tuviera un guión que lo limite”, explicó Lucila a El País antes del estreno.

La televisión volvió a encontrarlo más adelante con otro formato de entretenimientos. En La Voz Uruguay (2022), Rada asumió el rol de coach, una función que, aunque diferente de la conducción, volvía a ponerlo frente a cámaras. El músico integró este ciclo también en su versión para niños hasta su temporada final en 2025. Y ese ciclo de Canal 10 se convirtió en el último con el privilegio de contar con Rada en sus filas.

Así, detrás del músico que hizo del candombe una de las grandes banderas de la cultura uruguaya, hubo también un comunicador de enorme versatilidad en pantalla.