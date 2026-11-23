Lucía Piñeyro Lima nació y vive en Young, Río Negro, y desde hace 17 años persigue un sueño que comenzó frente al televisor, mirando las transmisiones de Miss Universo. A los 16 años dio sus primeros pasos en los certámenes de belleza y, después de representar a su departamento y al país en competencias internacionales, llegó la oportunidad que esperaba: fue designada Miss Universo Uruguay 2026 y representará a Uruguay en la próxima edición del concurso.

La final de Miss Universo 2026, que celebrará su 75.ª edición, se realizará este martes en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Allí, la representante uruguaya buscará dejar su huella en uno de los escenarios de belleza más importantes del mundo.

Tiene 33 años y su recorrido no se limita al mundo de la moda. Está terminando una tecnicatura en Administración, trabajó durante dos años como profesora de Matemática y actualmente se desempeña como secretaria administrativa en una empresa agropecuaria. También es creadora de contenido e influencer, una actividad que le permite conseguir el apoyo de marcas para financiar parte de su preparación y sus viajes.

Su historia con los concursos comenzó en la adolescencia, impulsada especialmente por su madre. Desde entonces participó en distintas competencias y tuvo la oportunidad de representar a Uruguay en países como Ecuador, Colombia, Argentina y Brasil. En 2024 obtuvo el título de virreina de Miss Universo Uruguay y, aunque pensaba tomarse un año de descanso antes de volver a intentarlo, la organización le propuso asumir la representación nacional en 2026.

Lucía Piñeyro. Foto: Archivo. Foto: Richard Sosa.





La designación llegó el 31 de mayo, luego de que la organización resolviera no realizar un certamen ese año para disponer de más tiempo para preparar a la representante uruguaya. Piñeyro conversó la propuesta con su familia y su equipo de trabajo antes de aceptarla.

Su edad también tiene un significado especial en esta historia. Durante años, los concursos establecieron límites que dejaban afuera a mujeres mayores de 28 años. La ampliación de ese rango le permitió volver a competir y alcanzar un objetivo que había quedado pendiente. Para ella, el cambio refleja una transformación más amplia: hoy se valora no solo la apariencia física, sino también la historia, la preparación y los proyectos de cada participante. Los certámenes, además, admiten mujeres trans, casadas y madres.

Pero hay otra faceta de Lucía que ocupa un lugar importante en su vida: el candombe. Hace 12 años que baila y hace uno fundó, junto a sus padres y amigos, la comparsa Imperio Candombero, que ya reúne a más de 100 integrantes. Esa pasión por una de las expresiones culturales más representativas de Uruguay también forma parte de la manera en que piensa su papel como embajadora del país.

Esa intención de mostrar las tradiciones uruguayas también llegó a la pasarela internacional. En una de las primeras etapas del concurso Miss Universo, Piñeyro desfiló con una creación del diseñador Mauro Gardela que homenajea al Carnaval uruguayo y al músico Rubén Rada. La propuesta combinó moda e identidad nacional en una presentación con la que buscó mostrar parte de las expresiones artísticas del país.