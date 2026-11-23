Mariano Chihade, el conocido productor de la televisión argentina, y esposo de la codutora Mariana Fabbiani, recibió el alta médica este domingo tras permanecer internado en el Instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano.

La noticia fue confirmada a través de un nuevo parte médico firmado por Hernán Cohen Arazi, director médico de la institución. “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica en Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre”, señala el comunicado, que agrega: “Se traslada a su domicilio para continuar con su recuperación”.

El fundador de Mandarina Contenidos había ingresado al centro médico el pasado 17 de noviembre para realizarse estudios programados, luego de que una resonancia magnética cerebral detectara una imagen nodular. Al día siguiente fue sometido a una intervención quirúrgica que, según informó entonces el equipo médico, se desarrolló sin complicaciones y presentó una evolución favorable.

Durante su internación estuvo acompañado por su familia, mientras que Fabbiani agradeció públicamente las muestras de cariño y apoyo recibidas.

Mariano Chihade y Mariana Fabbiani. Foto: Archivo.

Chihade fue noticia hace algunas semanas cuando se confirmó que el Grupo Octubre había adquirido el 100% del paquete accionario de Mandarina Contenidos, que entre otros programas produce LAM, SQP y El diario de Mariana, ciclos que se emiten por la pantalla de América TV. La operación incluyó también al canal de streaming Bondi, del que también forma parte Ángel De Brito.

“La venta me genera una mezcla de emociones. Mandarina tiene 21 años de historia como productora argentina, atravesando todas las vicisitudes del país, una pandemia y muchos desafíos. El orgullo de venderla es enorme porque de algún modo valida todo el trabajo que hicimos durante estos años”, le dijo Chihade a La Nación.

La Nación/GDA