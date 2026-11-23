La China Suárez y Mauro Icardi compartieron una celebración en Uruguay con Benjamín Vicuña y su actual pareja, Anita Espasandín. Los cuatro coincidieron en el casamiento de la diseñadora Natalia Antolín y Ever Míguez, amigos en común de la actriz y el actor chileno, y sus publicaciones en redes sociales dejaron al descubierto la particular reunión.

La coincidencia no pasó inadvertida entre los seguidores de los protagonistas, especialmente por los antecedentes del vínculo entre la China y Vicuña, quienes fueron pareja durante cinco años y tienen dos hijos en común: Magnolia y Amancio.

La encargada de confirmar que ambos habían asistido a la misma celebración fue Juariu (Vicky Braier). A través de Instagram, una seguidora le consultó si la expareja estaba compartiendo el evento y la panelista de Cortá por Lozano respondió sin vueltas: “Siii, están en el mismo casamiento”.

El enlace tuvo un significado especial para ambos, ya que Antolín es la madrina de Magnolia y mantiene una relación cercana tanto con la actriz como con el actor chileno. Además, la diseñadora vistió a Anita Espasandín en distintas oportunidades.

A través de sus historias de Instagram, la China Suárez compartió una fotografía del cartel luminoso que daba la bienvenida a los invitados, con los nombres de los recién casados y la frase “Celebrando a nuestros amigos”. También publicó una imagen junto a Mauro Icardi, en un entorno campestre y con un estilo relajado para disfrutar de la celebración.

Para la ocasión, la actriz eligió una falda larga estampada con dibujos de caballos, mientras que el futbolista optó por un conjunto informal, con remera blanca y zapatillas.

Por su parte, Vicuña también dejó registro de su paso por el casamiento con una imagen del salón, donde se observaba a los invitados durante el brindis y las bolas espejadas que decoraban el techo. El actor chileno etiquetó a la diseñadora y a su pareja en la publicación.

Anita Espasandín, en tanto, compartió una fotografía grupal junto a otros asistentes y mostró el look que eligió para la ocasión. De esta manera, las publicaciones de los invitados permitieron reconstruir la presencia de las dos parejas en el mismo evento.

La reunión se produjo en medio de las repercusiones por los cruces públicos que involucraron a la China Suárez, Mauro Icardi y Vicuña durante los últimos meses. Sin embargo, no trascendieron imágenes de un encuentro directo entre los antiguos novios ni se conocieron situaciones incómodas durante la celebración.

La coincidencia en Uruguay se dio después de distintos episodios que volvieron a poner el vínculo entre Vicuña y la China Suárez en el centro de la escena. Uno de los más comentados ocurrió en agosto, cuando Mauro Icardi publicó un descargo en redes sociales tras unas declaraciones del actor chileno en PH, Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff.

En aquella entrevista, Vicuña habló de una situación familiar que lo movilizaba. Sus palabras tuvieron repercusión y el futbolista respondió públicamente con mensajes en los que cuestionó sus dichos.

“Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”, escribió Icardi en una de sus historias de Instagram. El episodio reavivó la polémica en torno a la expareja y sumó un nuevo capítulo a las tensiones que rodean a los protagonistas.

Días atrás, además, la conductora Yanina Latorre se refirió a la supuesta interna entre Vicuña y la China Suárez. Según contó en su programa, una persona del entorno del actor le habría dicho que él estaría atravesando una situación de amenaza y que la estaba pasando mal.