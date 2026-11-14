Se filtra traje típico que presentará Miss Uruguay en Miss Universo: referencia al Carnaval y homenaje a Ruben Rada

A menos de dos semanas de la gran final de Miss Universo 2026, la representante uruguaya Lucía Piñeyro Lima ultima los detalles de su participación en el certamen de belleza más importante del mundo. La gala se celebrará el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde competirán representantes de distintos países.

En medio de los preparativos, la modelo de 33 años dio a conocer uno de los elementos más esperados de su participación: el traje típico con el que llevará una parte de la identidad cultural uruguaya al escenario internacional.

La creación pertenece al diseñador Mauro Gardela y la colaboración del artista Jesús Marcano. Ambos apostaron por una propuesta inspirada en dos de las expresiones más representativas de la cultura popular uruguaya: la murga y el candombe.

El vestuario combina el brillo, las plumas, las máscaras y la exuberancia del Carnaval con elementos que remiten a la tradición musical del país. Predomina el negro, acompañado de detalles dorados, mientras que un imponente tocado y varias máscaras carnavaleras completan la puesta en escena.

Pero uno de los aspectos más emotivos de la creación es el homenaje a Ruben Rada, figura fundamental de la música uruguaya, recientemente fallecido. Su imagen aparece representada en una de las piezas del vestuario, rodeada de colores y elementos festivos que evocan su trayectoria artística y su estrecha relación con el candombe.

La propuesta adquiere un significado especial por la propia historia de Piñeyro Lima, quien mantiene un fuerte vínculo con el candombe desde hace más de una década.

En una entrevista concedida semanas atrás a Sábado Show, la representante uruguaya contó que lleva 12 años bailando candombe y que recientemente fundó, junto a familiares y amigos, su propia comparsa, Imperio Candombero, que ya reúne a más de 100 integrantes.

"Para mí también es una forma de representar la cultura uruguaya. Siempre digo que ser Miss Universo Uruguay me convierte también en portavoz del candombe y de nuestras tradiciones", expresó entonces.

De esta manera, el traje elegido para la competencia internacional no solamente responde a una búsqueda estética, sino que también está relacionado con una de las grandes pasiones de la representante nacional.

Lucía Piñeyro Lima. Foto: Richard Sosa.

Un sueño que comenzó hace 17 años

Nacida en Young, departamento de Río Negro, Lucía Piñeyro Lima fue designada Miss Universo Uruguay el pasado 31 de mayo, luego de una extensa trayectoria en concursos de belleza.

Su historia comenzó a los 16 años y desde entonces participó en distintas competencias nacionales e internacionales. En 2024 había alcanzado el puesto de virreina de Miss Universo Uruguay y se había propuesto volver a intentarlo.

La oportunidad llegó este año, cuando la organización nacional decidió designarla directamente para disponer de más tiempo de preparación.

"Es un sueño que fui construyendo paso a paso. Siempre representé a Río Negro y después tuve la posibilidad de representar a Uruguay en Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil y otros países. Todo ese recorrido me preparó para este momento", contó a Sábado Show.

Además de su actividad como modelo, Piñeyro Lima trabaja como secretaria administrativa en una empresa agropecuaria, estudia Administración y desarrolla contenidos para redes sociales.

En aquella entrevista también señaló las dificultades económicas que enfrentan las representantes uruguayas para competir internacionalmente y reclamó mayor apoyo de empresas e instituciones públicas.

"Nosotros viajamos para mostrar Uruguay, para hablar de nuestra cultura y de nuestro turismo. Somos embajadoras del país", sostuvo.

Ahora, con la gran final cada vez más cerca, la representante uruguaya buscará cumplir el sueño que persigue desde su adolescencia. Y lo hará llevando al escenario de Miss Universo una propuesta cargada de identidad nacional, con el Carnaval como protagonista y un homenaje a uno de los grandes referentes de la música uruguaya.

"Siempre digo que somos un país chico en población, pero enorme de corazón. Cada vez que viajamos dejamos huella, y eso es lo que quiero hacer en cada lugar al que vaya representando a Uruguay", había expresado Piñeyro Lima.

El próximo 24 de noviembre tendrá una nueva oportunidad de hacerlo, esta vez ante los ojos del mundo.