Nacida en Young, Río Negro, la modelo y empresaria Lucía Piñeyro Lima (33 años), fue coronada Miss Universo Uruguay 2026, y se prepara para representar al país en la edición número 75 del certamen, en Puerto Rico. Su recorrido incluye concursos internacionales, nueve años al frente de un emprendimiento de moda y proyectos culturales y solidarios en su ciudad.

Siendo niña, a Lucía le gustaba bailar, actuar en los actos escolares, maquillarse y elegir su ropa. También disfrutaba de los juegos al aire libre, treparse a los árboles, jugar al fútbol, y de las sesiones de fotos que su madre le hacía con una cámara de rollo. Hoy reconoce en aquella niña inquieta y soñadora, parte de la mujer que es. “Sigo teniendo la misma ilusión, aunque hoy entiendo mejor todo lo que implica luchar por aquello que uno desea”, dice.

Su camino en el modelaje comenzó a los 16 años, cuando participó en su primer certamen de belleza en Young y ganó. Después representó a Río Negro en concursos nacionales y obtuvo varias coronas que le permitieron viajar al exterior. En 2013 llegó a Ecuador, en su primera experiencia internacional, seguida por participaciones en Colombia, en 2019, y Bolivia, en 2024. Ese mismo año se presentó a Miss Universo Uruguay y obtuvo el puesto de primera finalista. No consiguió entonces el resultado que esperaba, pero decidió continuar preparándose. En 2026 volvió a intentarlo y recibió la designación que llevaba años persiguiendo. “El camino fue largo, pero me siento orgullosa de haberlo recorrido, con caídas que me enseñaron a levantarme y a descubrir debilidades que no sabía que tenía y que supe convertirlas en fortalezas, hasta llegar a ser hoy, la representante de Uruguay que quiero ser”.

Su trayectoria también transcurrió fuera de las pasarelas. Lucía cursó hasta tercer año del Profesorado de Matemáticas en Paysandú y trabajó como docente durante dos años en un liceo público de Young. Con sus ahorros viajó a Estados Unidos, una experiencia que le despertó el deseo de emprender. En 2017 abrió ALMA, su boutique de indumentaria femenina, que mantuvo durante nueve años. Sostener el negocio, incluso durante la pandemia, le exigió perseverancia y capacidad de adaptación. Este año decidió cerrar esa etapa para explorar otras oportunidades.

Actualmente trabaja como administrativa y secretaria en una empresa agropecuaria, mientras completa la tecnicatura en Administración, en la que solo le resta cumplir con el proyecto final. También conduce el programa de streaming Relajo pero con orden, en Paysandú, y ha participado en la cobertura de eventos como la Semana de la Cerveza. La conducción es una actividad que le gustaría continuar desarrollando y no descarta estudiar periodismo.

Convertirse en Miss Universo Uruguay 2026 supuso un cambio en su rutina y sus prioridades. Cuando recibió la llamada con la propuesta de la designación, consultó a su familia antes de aceptar. Sus padres, Mónica y Miguel, así como su hermano Nicolás han sido un sostén a lo largo de su recorrido. “Para mí, llevar el nombre de Uruguay es un honor inmenso”. Se define como embajadora turística y cultural del país y quiere dar a conocer sus tradiciones, su gastronomía, el mate y los paisajes uruguayos.

La preparación para el certamen incluye pasarela, oratoria, entrenamiento físico y trabajo emocional. También estudia sobre la cultura y el turismo nacionales y sigue la actualidad internacional. Sabe que la concentración implica más de 20 días de actividades, poco descanso, distancia de la familia y presión. Para ella la preparación debe contemplar tanto lo físico como lo emocional.

“De lo que más orgullosa me siento es de no haber bajado nunca los brazos. De haber escuchado un ‘no’ y haber encontrado la fuerza para seguir adelante hasta poder decir “por fin lo logré”. Me lo merezco, porque fue lo que trabajé y soñé durante tantos años… Nunca debemos permitir que las dudas o las palabras de otras personas nos hagan renunciar a aquello en lo que creemos”. En Instagram @lucia_pineyro_lima