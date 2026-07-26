Lucía Piñeyro Lima: la uruguaya más bella es de Young y busca dar el batacazo en Miss Universo

A los 33 años, Lucía Piñeyro Lima alcanzó el sueño que persigue desde la adolescencia. La modelo oriunda de Young (Río Negro) fue designada Miss Universo Uruguay 2026 y representará al país en distintas actividades internacionales antes de la gran cita de Miss Universo, prevista para noviembre en Puerto Rico.

Con 17 años de trayectoria en certámenes de belleza, Piñeyro considera que la corona es el resultado de un camino de perseverancia y sostiene que el principal desafío ahora es conseguir mayor respaldo para una disciplina que, entiende, aún no recibe el reconocimiento que merece en Uruguay. Desde Río Negro, donde nació y continúa viviendo, habló sobre su historia, la evolución de los concursos y su compromiso con la cultura uruguaya.

-¿Qué significó para ti ser coronada Miss Universo Uruguay?

-Fue una emoción enorme. La coronación fue el 31 de mayo y, en este caso, fue por designación. La organización decidió no realizar un certamen este año porque eso les permitía ganar tiempo en la preparación de la representante. Ellos sabían que yo tenía intención de competir nuevamente y me propusieron asumir esta responsabilidad. Lo pensé mucho, lo hablé con mi familia y con mi equipo de trabajo, porque soy muy de consultar las decisiones importantes. Cuando todos me apoyaron, acepté.

-Es un sueño que llevas construyendo desde hace mucho tiempo.

-Sí. Hace 17 años que estoy en este mundo de los reinados de belleza. Empecé a los 16 años y hoy tengo 33. Es un sueño que fui construyendo paso a paso. Siempre representé a Río Negro y después tuve la posibilidad de representar a Uruguay en Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil y otros países. Todo ese recorrido me preparó para este momento.

Lucía Piñeyro. Foto: Richard Sosa.





-¿De dónde nació esa pasión por los certámenes?

-Desde niña. Siempre veía Miss Universo por televisión y soñaba con estar ahí. Mi mamá fue quien más me impulsó y siempre digo que sin mis padres nada de esto habría sido posible. Nunca dejé de perseguir mis sueños. Cuando en 2024 quedé como virreina de Miss Universo Uruguay me propuse descansar un año y volver a intentarlo en 2026. Al final, los tiempos se adelantaron y apareció esta oportunidad. Siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos.

-Los concursos han cambiado mucho desde que empezaste. ¿Qué diferencias notas?

-La principal es la inclusión. Antes existía un límite de edad y yo ya no podría competir, por ejemplo porque se admitía a aspirantes hasta 28 años . Cuando ampliaron la franja etaria sentí que podía volver a soñar. Hoy, con 33 años, puedo representar a Uruguay. También cambió el concepto de belleza. Ya no alcanza con una cara bonita o un buen físico. Se evalúa a la mujer de manera integral, su historia, su preparación, su proyecto social y el mensaje que transmite.

-También cambió el perfil de las participantes.

-Claro. Hoy el certamen es mucho más inclusivo. Se aceptan mujeres transgénero, mujeres casadas, madres. Antes eso era impensado. La belleza sigue siendo importante, pero ahora tiene mucho más peso el propósito que cada candidata lleva consigo.

Lucía Piñeyro. Foto: Richard Sosa.

-Vives en Young y desarrollas tu vida allí. ¿Cómo es tu día a día?

-Siempre viví en Young, salvo algunos años que estudié en Paysandú. Estoy terminando una tecnicatura en Administración, fui profesora de Matemática durante dos años y actualmente trabajo como secretaria administrativa en una empresa agropecuaria. Además soy creadora de contenido e influencer, algo que también me ayuda muchísimo porque gracias al apoyo de las marcas puedo sostener este proyecto.

-¿Qué tan importante es ese respaldo económico?

-Es fundamental. Dentro de unos días viajo a Bolivia como Miss Universo Uruguay para asistir a la final del Miss Bolivia y todo implica costos: viajes, vestuario, preparación. Sin empresas que apoyen sería muy difícil. Nosotros viajamos para mostrar Uruguay, para hablar de nuestra cultura y de nuestro turismo. Somos embajadoras del país.

-¿Qué le falta a Uruguay para potenciar este tipo de competencias?

-Apoyo. Apoyo de las empresas, pero también del Estado. Nosotros representamos la cultura y el turismo uruguayo frente al mundo. Sería importante contar con el respaldo del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Cultura y de distintos organismos. Muchas veces hacemos todo a pulmón y con muchísimo esfuerzo.

-Comparas mucho la realidad uruguaya con otros países.

-Sí. Uno ve lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, donde una Miss recibe un respaldo enorme durante todo su reinado. En Uruguay todavía no sucede. Somos un país muy futbolero y eso está buenísimo, porque yo también soy muy futbolera. Pero cuando una representante va a Miss Universo también está llevando la bandera del país al mundo y sería lindo sentir ese mismo acompañamiento.

-Además de la moda, tienes otra gran pasión: el candombe.

-Sí. Hace 12 años que bailo candombe y hace un año fundamos nuestra propia comparsa, Imperio Candombero, junto con mis amigos y mis padres. Ya somos más de 100 integrantes y para mí también es una forma de representar la cultura uruguaya. Siempre digo que ser Miss Universo Uruguay me convierte también en portavoz del candombe y de nuestras tradiciones.

Lucía Piñeyro Lima.

-¿Qué significa llevar esa doble representación?

-Es un orgullo enorme. Me encanta mostrar quiénes somos los uruguayos. Siempre digo que somos un país chico en población, pero enorme de corazón. Cada vez que viajamos dejamos huella, y eso es lo que quiero hacer en cada lugar al que vaya representando a Uruguay.

