La ciudad de Minas volvió a ser el escenario de una celebración de la cultura uruguaya. Ayer sábado 28 de noviembre se realizó una nueva edición de los Premios Morosoli, que este año cumplieron 30 años desde su creación. Organizados por la Fundación Lolita Rubial, los reconocimientos distinguen a personas e instituciones de distintas áreas del arte, la ciencia y el quehacer nacional.

El máximo galardón de la noche, el Morosoli de Oro, que representa el Premio a la Cultura Uruguaya, fue para la profesora Ana Denicola.

Como parte de la ceremonia también se entregaron las Medallas en Homenaje, destinadas a personalidades fallecidas en los últimos dos años. En esta edición fueron reconocidos Beatriz Massons y el ingeniero agrónomo Raúl Nin.

Los Morosoli de Bronce, que distinguen jóvenes talentos en distintas disciplinas, fueron para Claudio Quijano (ATeatro), Ignacio Algorta (Música Culta), Ignacio Martínez, (Periodismo Escrito), Gervasio Invernizzi (Periodismo Radial), Celina Pereyra (Periodismo Televisivo), Giorgio Chiovelli (Economía), y Cecilia Tomassini (Ciencia y Tecnología).

En cuanto a los Morosoli de Plata, en Pintura fue distinguido Juan Mastromatteo; en Artes del Fuego, Fredy Cabrera; y en Artesanía, William Moreira Cruz. En Teatro, el reconocimiento fue para Carla Moscatelli.

En Letras, Jorge Palma recibió el premio en Poesía y Mercedes Estramil en Narrativa. En Música, los distinguidos fueron el Dúo SOLIPALMA, en Música Popular; Esteban Klísich, en Música Urbana; y Alberto Wolf, en Rock.

El apartado Periodismo tuvo como ganadores a Leonardo Haberkorn, en Periodismo Escrito; Lucía Brocal, en Periodismo Radial; y Nicolás Batalla, en Periodismo Televisivo.

También recibieron Morosoli de Plata Ludmila Maddalena (Diseño de Modas), María José Santacreu (Gestión Cultural), Fernando Cattivelli (Promoción y Difusión Cultural), Gustavo Scheps (Arquitectura y Urbanismo), Cristina Mangarelli (Ciencias Jurídicas), Martín Rama (Economía).

En Ciencias Sociales, se premió a Felipe Monestier (Investigación Histórica) y Ana Rivoir (Investigación Fundamental); mientras que Roger Rodríguez fue distinguido en Derechos Humanos.

En el área Agropecuaria fueron reconocidos Nora Altier, en Investigación y Desarrollo Agropecuario; Erick Rolando, en Producción Agropecuaria; y Mario Fossatti, en Extensión y Promoción Agropecuaria.

En Ciencia y Tecnología, Paola Bermolen recibió el premio en Investigación Fundamental y Mónica Sanz en Investigación Aplicada. La distinción en Bioética fue para Susana Escames.

El reconocimiento al Archivo Fotográfico de El País

Nicolás Pereyra y María Artus, del diario El País.

Entre los Morosoli Institucionales, en la categoría Periodismo Escrito, fue distinguido el Archivo Fotográfico del diario El País, junto al jefe de Fotografía y su equipo. En representación del diario, Nicolás Pereyra, editor de Fotografía, agradeció el reconocimiento y destacó el valor patrimonial del archivo y la importancia de preservar las imágenes y acercarlas al público.

“Las fotografías originales son documentos, testimonios verificables de nuestra historia y una fuente de conocimiento que trasciende lo patrimonial para convertirse también en un valor periodístico y cultural. Preservarlas es, en definitiva, proteger una parte de nuestra historia y una fuente de verdad”, expresó.

Pereyra también agradeció especialmente a María Artus, a Fabián Centurión y a todos quienes hacen posible el trabajo del archivo.

Además, dedicó un recuerdo a Óscar Vilas, periodista de El País que había recibido un Morosoli en la edición anterior y falleció este año. “Fue un pilar fundamental de nuestra redacción y alguien de quien, especialmente los más jóvenes, aprendimos muchísimo. Lo extrañamos, lo recordamos con muchísimo cariño y quiero dedicarle también este momento”, cerró con emoción.

Más Morosoli Institucionales

Los Premios Morosoli celebraron en la edición 2026 sus 30 años de existencia.

Los restantes Morosoli Institucionales fueron para el Museo y Centro Cultural Miguel Ángel Pareja, de Las Piedras (Artes Plásticas); y el Espacio Cultural Ignacio Espino y la Asociación Civil Intermedios Producciones, de San José de Mayo (Artes Escénicas).

En Radio, fue galardonado el programa Raíces, de Radio Sarandí. En Televisión, en tanto, se premió al proyecto audiovisual Contacto, de Punta del Este, y al programa ADN Canelones, Algo de lo Nuestro, de la Secretaría de Comunicación de la Intendencia de Canelones.

También fueron distinguidos la Sociedad Uruguaya de Médicos Artistas (Promoción y Difusión Cultural); el Centro de Investigaciones Económicas (Economía); el grupo científico Guska Biotech, del Instituto Pasteur de Montevideo (Ciencia y Tecnología); y la Asociación Nacional de Productores de Leche (Agropecuaria).