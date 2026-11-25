Organizado por la Fundación Lolita Rubial, serán homenajeados con la estatuilla Morosoli personalidades e instituciones de las más diversas áreas de la cultura, la ciencia y el quehacer nacional, las que por sus aportes se consideren merecedoras de tal distinción. Además, se otorgará la Medalla Morosoli en plata vieja a un grupo de personalidades del movimiento cultural, fallecidas en los últimos dos años, cuyo aporte se considere trascendental y notorio.

Para los reconocimientos, la Fundación cuenta con una Consejo Asesor formado por más de 100 personalidades intelectuales, artistas y científicos de las más diversas áreas que propiciaron las diversas premiaciones.

Apuesta anual y colectiva, desde la ciudad cultural de las sierras, en el que se expresa el reconocimiento de la sociedad cultural minuana a los logros del quehacer nacional, contribuyendo a consolidar y profundizar las bases de la sociedad del conocimiento, promoviendo en todos los ámbitos la educación, la investigación y la innovación, como herramientas imprescindibles para la construcción del

Uruguay del futuro, promoviendo una cultura de y para la paz basada en la democracia, el republicanismo, la libertad, la

tolerancia, la solidaridad y el respeto irrestricto de las diferencias, para así, proyectarnos -dentro y fuera de fronteras-, como Uruguay cultural.

