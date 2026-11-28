En la puerta del Auditorio Nacional Adela Reta se escucha alguna que otra conversación en portugués. Este fin de semana, no es una rareza: las calles montevideanas están invadidas por hinchas del Palmeiras que llegaron para ver la final de la Copa Libertadores contra el club argentino Estudiantes.

Sin embargo, lo que reúne a varios en la esquina de Andes y Mercedes no es una cuestión deportiva. Este viernes a la noche, el músico brasileño Djavan dará un show en el marco de su gira por cinco décadas de trayectoria.

Más allá de sus compatriotas, el artista también convoca a muchísimos locales, ya que las entradas están agotadas desde hace semanas. A las 21.00, algunos se apuran por encontrar su lugar mientras el altavoz anuncia que el espectáculo está por comenzar.

La puntualidad forma parte del profesionalismo que se mantendrá durante las casi dos horas de recital y que se hará evidente tanto en la calidad del sonido de la banda como en la presencia escénica del brasileño, que bailará, tocará la guitarra con el virtuosismo que lo caracteriza e incluso dedicará palabras de amor a Uruguay.

Djavanear 50 años: solo éxitos, el nombre de la gira, hace honor a ese término que acuñó Caetano Veloso para describir el estilo del cantautor: una mezcla de ritmos brasileños, como la samba y la bossa nova, con el jazz y el funk, a los que se suman letras poéticas que aluden a la naturaleza de su tierra, a la luna y al mar. Esa manera tan característica de hacer música convirtió a Djavan en uno de los grandes nombres de la MPB (Música Popular Brasileña).

Como se había anunciado, luego de una introducción instrumental de la banda, el músico entra en escena con un traje bordó de aire ochentero y va directo a los clásicos “Sina” y “Eu te devoro”. Las visuales, compuestas por distintas formas geométricas en colores primarios, solo acentúan la sensación de que, por este fin de semana y, particularmente, esta noche, Uruguay es una sede de lo mejor de Brasil: su fútbol y su música.

Pide que iluminen al público porque quiere verlo. La calidez que transmiten sus canciones también se hace presente en sus palabras. Habla de Uruguay como un país admirado en toda Latinoamérica y afirma que hoy está aquí para ser feliz y para que quienes lo acompañan también lo sean.

Djavan en el Auditorio del Sodre. Foto: Daniela Scapusio.

Continúa con clásicos como “Boa Noite” y “Nem um Dia”, cuando toma por primera vez la guitarra eléctrica, que alternará con la acústica a lo largo del recital. Esta última protagonizará uno de los momentos más especiales de la noche, cuando la banda se retire del escenario y lo deje solo, sentado en un taburete, para interpretar “Meu Bem Querer” y “Oceano” con una templanza que parece reservada a los grandes de la música brasileña.

“Um Brinde”, una canción compuesta a partir de una iniciativa colaborativa con sus fanáticos, también forma parte del repertorio y apela a ese espíritu celebratorio que atraviesa el recital. Porque, a medida que avanzan las canciones, el público entra en calor. Quienes ocupan los palcos laterales se levantan a bailar desde el comienzo. El resto los seguirá en la segunda mitad del show, cuando suenen temas como “Se...” y “Flor de Lis”, acompañados de palmas y coros con un nivel de portugués y afinación que delata una vez más que entre el público hay más de una nacionalidad. Entre una canción y otra, algunos se animan a gritar que lo aman.

Si bien al principio del concierto las pantallas muestran los créditos de todos los involucrados en la realización del espectáculo, el músico presenta a su banda durante ”Seduzir” y anticipa que la noche está llegando a su fin.

Djavan en el Auditorio del Sodre. Foto: Daniela Scapusio.

Las últimas dos canciones desatan la euforia del público, que a esta altura entiende que sentarse al final de cada tema para volver a levantarse en el siguiente es en vano. “Samurai”, aquel hit junto a Stevie Wonder, y “Lilás”, también de los ochenta, los dejan con ganas de más. Finalmente, Djavan regresa para el bis con “Um Amor Puro” y, para darle un cierre cíclico al recital, “Sina”, en una versión festiva.

La alegría será brasileña, pero cuando se trata de Djavan también lo son la poesía, la sensibilidad y el amor por la naturaleza. Tanto él como su pueblo son lo suficientemente generosos como para compartirlos en una noche calurosa de noviembre, en la que la avenida 18 de Julio se llena de transeúntes con casacas paulistas.