El candombe, una de las expresiones más identitarias de la cultura uruguaya, ha atravesado distintas transformaciones a lo largo de su historia, desde el sonido de los tambores en las Llamadas hasta su fusión con el rock y otros géneros en el candombe beat.

Heredero de la tradición afrouruguaya y transmitido de generación en generación, fue reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009.

En ese recorrido, la Sala Zitarrosa celebrará el lunes 7 de diciembre a las 20.00 una Gala Candombe que servirá como lanzamiento del Ciclo Candombe 2027 y reunirá a tres agrupaciones referentes del género: Cuareim 1080, La Sara del Cordón y Bantú de Montevideo. Esta última presentará su espectáculo, Estampa de Figari. La entrada será gratuita, por invitación. Esta se podrá retirar en la boletería de la sala a partir del miércoles 2 de diciembre, entre las 15.30 y las 21.30.

La iniciativa es impulsada por la Sala Zitarrosa, a través del Departamento de Cultura, junto con la División Turismo de la Intendencia. La propuesta pone el foco en el valor del candombe como parte de la identidad nacional y en el protagonismo de la comunidad afrouruguaya en la construcción y transmisión de sus propias historias.

La gala comenzará con una bienvenida en el hall de la sala, donde se presentará El legado de Kanela.

Luego de las palabras de presentación y de las autoridades, el espectáculo continuará con las agrupaciones invitadas. El encuentro contará con la presencia de autoridades, artistas, personalidades y referentes de la cultura afrouruguaya, en una instancia que busca celebrar el candombe y reconocer su relevancia cultural.