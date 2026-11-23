Para festejar los 30 años de Los Fatales, a casa llena y rodeado de la gente con la que ha compartido camino, Fata Delgado dio vuelta su historia. Después de una vida entera como animador de fiestas ajenas, armó su propio cumpleaños para correrse del centro: dispuso todo, la escenografía y los colores, las canciones y los invitados, las frases y las sorpresas, como para asegurarse de que el público disfrutara su velada. Después se alejó del foco. De toda la gente que pasó este domingo por el Antel Arena, el Fata fue quizás el que más contempló. Se dedicó a entretener, a hilvanar parte por parte cada tramo de la noche, ubicándose en lugares distintos: conductor de streaming, presentador, corista. Casi nunca protagonista.

Hay algo de eso en la forma en que ha hecho camino en la música popular uruguaya. Una cercanía particular que hace olvidar que ha compuesto algunas de las canciones más escuchadas y aprendidas en la historia del cancionero nacional, temas destinados a hacer bailar y hacer reír, una misión a la que —mecanismos de defensa de las estructuras sociales— se le suele quitar importancia.

Pero luego viene lo que ocurrió este domingo: el Fata cerró el show con un fragmento de “La piscina”, justo antes de que marcaran las 00:00 y el Antel Arena tuviera que vaciarse. La canción que grabó con Karibe con K no estaba en el setlist original que contemplaba 45 canciones y tuvo que dejar afuera varias. Sin embargo, el Fata dijo algo así como que si la gente no se iba, entonces él tenía que seguir cantando, y que esa era la canción que lo representaba, que de alguna forma condensaba ese momento.

“La piscina”, a través de la imagen de una desorbitada cantidad de cerveza, es una invocación al disfrute. Los Fatales también lo son.

Por eso, a la hora de festejar los 30 años del proyecto musical de su vida, el Fata pudo prescindir de “La rubia y la morena”, “Pica pica”, "La noche del terror", “Cotillón” o “El apagón”. De los 45 temas sobre la mesa, hizo un recorte caprichoso conforme avanzaba el espectáculo —que duró tres horas— y se quedaba sin tiempo. Priorizó sus deseos, a sus amigos, a su gente. Le hizo lugar a Karibe con K, Alex Stella, el brasileño Shauan, Néstor y Osvaldo Delgado, Lito Díaz, Javier Carvalho, El Alemán, Luana, Maxi Álvarez, El Reja, Francis Andreu, Aldo Martínez, Jeremi, Rodrigo Tapari, Sole Ramírez, DJ Sanata, a tantos músicos que integraron filas de su banda. No faltó ni Charly Sosa, a quien le entregó el escenario para que cantara "Mayonesa" con todo y batería de murga.

Karibe con K en el festejo de los 30 años de Los Fatales. Foto: Ignacio Sánchez / El País

Esa rotación no se dio en un esquema clásico de entrada y salida de invitados, sino bajo una puesta que rompió con la lógica del recital convencional para aferrarse a un formato híbrido que alternó entre la banda completa y el cuerpo de baile con una suerte de mesa de streaming con micrófonos abiertos, en donde la música se integraba a la charla (fue el lanzamiento de Los Fatales TV, que funcionará desde diciembre en YouTube). Una cuota de espontaneidad fue pintando la noche de pasajes de temas como "Granada", de Agustín Lara; "Entre la tierra y el cielo", de Los Nocheros; o "Como toda mujer", un clásico del repertorio de María Martha Serra Lima.

En esa mezcla, el Fata confirmó su comodidad en el rol de moderador de climas. Más que a cantar, se dedicó a tirar centros, hacer chistes, proponer uno y otro y otro movimiento con la intención de que la energía nunca cayera.

El Fata canta con Alex Stella en el show por los 30 años de Los Fatales. Foto: Ignacio Sánchez / El País

Para eso se valió de un repertorio que, más que museo de grandes éxitos, fue un catálogo ancho y consciente de su historia. La noche se abrió con dos citas instrumentales a "Bien de bien", el tema de Ruben Rada y Eduardo Mateo que ha integrado a su universo de fusión del candombe y la plena, y a "Candombe del mucho palo", de Jorge do Prado. Inmediatamente después le cedió el protagonismo a Yesty Prieto, Miguel Ángel Cufos y Gerardo Nieto, como una forma de reconocer que sin Karibe con K, Los Fatales no existirían.

Desde ahí construyó un ida y vuelta entre los clásicos, las versiones y la obra en construcción. El diálogo generacional estuvo presente en el estreno de "Caliente", con el brasileño Shauan —otro estreno de la noche fue junto al argentino Rodrigo Tapari—; en la presencia de Luana, Sole Ramírez o El Reja, y cuando cedió el escenario a Maxi Álvarez para cantar "Quédate", y más adelante a Jeremi, un joven que lo conmovió a través del programa Es mi sueño, de eltrece, y a quien decidió incluir en su fiesta.

El Fata con el brasileño Shauan en el festejo de los 30 años de Los Fatales. Foto: Ignacio Sánchez / El País

Los Fatales festejaron 30 años con un show repleto en el Antel Arena. Foto: Ignacio Sánchez / El País

El esplendor de Los Fatales se reservó para el final. Luego de que DJ Sanata protagonizara un breve intervalo enganchando algunos éxitos del pop latino nacional, el Fata finalmente prescindió de invitados y se despachó con "Bicho bicho", "Comadre compadre", su "Candomplena" y "Pizza muzzarella", la inevitable muestra de cómo ha calado en la vida cotidiana de una audiencia que nunca pudo dejar de levantar los brazos, de mover los pies, de sacudir las caderas.

Dejar afuera un puñado de canciones fundamentales en un aniversario redondo suele ser un riesgo alto, pero con el Fata Delgado parece regir otra ley. Después de tres décadas trabajando para el disfrute ajeno, el hombre que construyó un imperio festivo se ganó la chance de armar su cumpleaños a medida para salirse, un día, con la suya. Que estirara la sobremesa, que les cediera el micrófono a los suyos y que el reloj tomara las decisiones fueron su forma de hacer una fiesta masiva sin perder, del todo, la belleza de lo sencillo. Porque incluso cuando se corre del centro, y hasta en el último suspiro de “La piscina”, el Fata sigue haciendo exactamente lo mismo que hace más de 30 años: asegurarse de que nadie se vaya sin haber bailado. Honrar la alegría, a pesar de todo.

Los Fatales festejaron 30 años con un show repleto en el Antel Arena. Foto: Ignacio Sánchez / El País

Los Fatales festejaron 30 años con un show repleto en el Antel Arena. Foto: Ignacio Sánchez / El País