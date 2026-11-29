El domingo pasado, Alejandra Wolff se despidió de la Comedia Nacional, el elenco en el que se desarrolló como actriz en los últimos 30 años, y un llanto colectivo de emoción y una ola de amor se hicieron sentir en el escenario y en la platea.

De momentos así está hecha la historia del teatro uruguayo.

La despedida de Wolff fue particular: su última obra fue El Teatro, una puesta en escena del francés Pascal Rambert que hablaba de una actriz llamada Alejandra que se retiraba del elenco de la Comedia Nacional e incluía a toda la compañía en escena. En el final, la treintena de actores y actrices gritaron los 60 títulos de las obras en las que Wolff participó durante estos 30 años tan llenos de teatro y tan llenos de vida. Wolff había entrado en la Comedia Nacional en 1997, cuando ya había pasado por la Escuela Municipal de Arte Dramático, tenía una promisoria carrera en el teatro independiente y era una figura del incipiente movimiento de rock uruguayo como parte de La Chancha Francisca y, principalmente, de La Tabaré Riverock Banda, de la que fue cantante durante un lustro, justo antes de entrar en la Comedia. Allí tuvo grandes papeles (su primer protagónico fue Harper, de Anthony Fletcher, en 2012) y recibió un Florencio por Las Traquinias, de Sófocles, en 2005.

Ningún género le ha sido ajeno, como dejan claro, por decir algo, sus últimos tres trabajos: Dulce pájaro de juventud, de Tennessee Williams, donde fue Alexandra del Lago; La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, y El Teatro, con la que saludó al público por última vez como parte de la Comedia Nacional, ante un Teatro Solís colmado de aplausos y emoción.

En su apartamento, abarrotado de flores que reflejan el cariño de ese adiós, Wolff recibió a El País para charlar de todo

—Termina su carrera en la Comedia con tres personajes: el de Dulce pájaro de juventud, María Josefa de Bernarda Alba y esa Alejandra que podría ser usted de El Teatro.

—Dulce pájaro de juventud lo sentí como una bendición. Hacía tiempo que no tenía un personaje tan desafiante y bello y con el que sintiera que aquello era para mí. Era dificilísimo, pero a la vez sentía que era para mí. Lo amé y lo sentí como un regalo: hacía tiempo que no tenía un papel grande, de esos en los que te dicen: «Bueno, dale, a ver qué hacés, defendete». Después, María Josefa fue maravilloso en la obra de teatro y en la ópera. Lorca me encanta, lo amo. Mi mamá —que tenía una formación científica, pero le gustaba todo— me leía mucho a Lorca. Cuando empezamos a trabajar en la obra, pensaba que, si me tocaba, me encantaría hacerla. Y me tocó. Además, con la mirada de Amelia Ochandiano, el personaje tuvo un destaque que no sé si había tenido en otras versiones. Le dio un lugar protagonista y una ternura y un patetismo que me encantan. El patetismo es un lugar que me gusta como cuerda para trabajar: esa cosa en la que al personaje no sabés si llorar o pegarle.

—Y al final, El Teatro...

—Igual, la historia de la actriz que se retira en la obra no es mi historia. Ella se retira porque tiene que retirarse; yo, porque quiero. También aparece toda esa historia familiar vinculada al teatro, que está muy ficcionada. Pero sí, el hecho del retiro está. Me fui dando cuenta, a medida que escuchaba la obra, de que habla de algo que está presente todo el tiempo: la desaparición, lo efímero, la memoria. También habla de nosotros como personas: pasé por ese elenco y ahora ya no estoy, desaparezco. Y habla de cómo recordar y honrar a quienes estuvieron, a quienes se fueron, a quienes murieron, a quienes hicieron desaparecer. Cómo honrar la memoria de todo eso tan efímero que todo el tiempo se está yendo. Me pareció un núcleo muy lindo. Y lo que más le agradezco a Pascal es que, casi de casualidad, me dio la apertura y el cierre con dos monólogos. A él le dijeron que iba a escribir para todos nosotros. Y alguien le planteó que no me dejara con una lanza al fondo, porque era lo último que iba a hacer. No sé si fue así, pero terminó dándome ese lugar. Sin quererlo, o queriéndolo, nos dio a todo el elenco la posibilidad de que la despedida fuera de todos juntos. Y eso fue muy importante porque estoy en muy buenos términos con todo mi equipo y con esa gente.

Alejandra Wolff se despidió ayer del elenco estable de la Comedia Nacional. Foto: Déborah Friedmann.

—La despedida tuvo mucho de emoción compartida.

—Me decían: "Alejandra, vamos a llorarte, te vamos a extrañar". Muchas cosas eran de verdad. No todo, porque algunas situaciones de la obra no eran así, pero había mucho afecto genuino. Tuvimos la oportunidad de emocionarnos mucho: yo por irme y ellos porque me fuera. Me fui rodeada de amor y el premio tremendo de irme con mis compañeros y compañeras arriba del escenario.

—La última vez que se dio vuelta a mirar el escenario al final de la obra debió ser tremendo...

—En la última, cuando me di vuelta, me habían dicho que los mirara y recordara todos los momentos y personajes que había hecho ahí. Entonces empezaron a nombrar las 60 y pico de obras que hice en la Comedia. Y yo paradita ahí. Creo que nunca había pasado que una despedida fuera con todos los compañeros. Me podría haber ido haciendo Dulce pájaro de juventud, que también habría estado divino, pero esta obra nos permitió hacer el proceso juntos: saber que iba a llegar un día en que sería la última función de verdad, que me iba a ir.

—¿Y cómo le llegó el papel?

—No pedí nada. Un compañero del teatro independiente me decía el otro día que habría estado bueno que me fuera con un gran personaje, que me dieran un clásico. Entiendo lo que dice, escuché eso también, pero no me importa. ¿Qué más quiero que esto? Importa el amor, la construcción que hicimos juntos.

—¿Lo que fueron esas últimas funciones?

—Nos permitieron llorar cuando se nos cantara. Cuando Mario (Ferreira) me hablaba en el escenario el último domingo, me hablaba a mí. Mis compañeras me decían: "Amiga, volvé". Usaban las frases de la obra para hablarme a mí, como si los de afuera fueran de palo. El Teatro, sin ser un clásico ni tener para mí un gran personaje, fue lo mejor que me podría haber pasado.

—¿Cuándo empezó a pensar su salida de la Comedia?

—Hace ya unos dos o tres años, cuando me di cuenta de que iba a tener la edad y los años trabajados. Fue un proceso muy consciente, porque son 30 años de trabajo y mucha dedicación. A veces la gente no tiene por qué saber cómo funcionamos ni cómo es nuestro trabajo, pero es una dedicación casi de tiempo completo. Y eso involucra el cuerpo, la voz y la memoria. No podés estar mal del hígado, renga, ronca, medio dormida. Todo tiene que estar en su punto y tenés que cuidar qué comés, dormir para cuidar la voz, no hablar si hay mucho humo. Son cuidados que te acompañan permanentemente.

—Mucha entrega...

—Y estar disponible para lo que venga, porque tampoco sabés qué es lo que viene. Uno pone su alma al trabajar con sus emociones, sus recuerdos y hace que todo aquello viva. Es un desgaste muy grande. Así que, más allá del amor enorme que le tengo al elenco y del agradecimiento por todo lo que me ha dado, sentí que era el momento de recuperar mi tiempo, mi libertad y mis ritmos. A veces uno quiere hacer más, otras veces quiere hacer menos, y también elegir dónde poner la energía y dónde no.

—Era el momento de cerrar una etapa.

—Sí, porque además me voy en la mejor relación, sin ningún entripado ni resentimiento. Cuando te vas con amor y agradecimiento, y ellos también te despiden así, es algo muy lindo.

—¿Cuál sería el consejo que dejaría a los que llegan a la Comedia?

—¡Los consejos de la tía Ale! (se ríe=)que aprender a no pedirle todo a la Comedia Nacional. Vos tenés que darle todo lo que podés, obviamente. Tenés una responsabilidad enorme con el equipo. Pero también tenés que alimentarte en otros lugares. Estudiar, dirigir, cantar, componer, tener una familia, una vida afectiva, amigos, hijos, lo que sea. Nutrirte en otros espacios, porque hay momentos en que la Comedia Nacional no te da lo que necesitás. No es tu mamá, que te va a dar la teta todo el tiempo. Cuando el personaje es chico y te sentís frustrado, ¿qué hacemos? Estudiamos un idioma, arreglamos los roperos. Es el momento de estar más en casa, de estar con tus amigos, de tener menos trabajo. ¡Genial! Disfrutá de otra cosa, preparate, estudiá, jugá, hacé lo que quieras. Es la manera de mantenernos sanos. Y cuando estás sano, el elenco también se beneficia. Cuanto más felices somos cada uno de nosotros, más feliz es el grupo. Se trata de generar esa armonía grupal.

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—La Comedia se ve muy bien grupalmente. ¿Siempre hubo esta sintonía en el elenco o hubo momentos menos armónicos?

—Cambió mucho, pero cuando entré, hace 30 años, el cambio ya estaba en proceso. Antes había una época de más estrellas. Existía un star system: estaban las actrices de primera categoría, las estrellas, las segundas figuras y los bolos de la mayoría que estaba al fondo. Cuando llegué, eso ya estaba cambiando. Había una organización más horizontal y se fue horizontalizando cada vez más. Por supuesto que en un elenco siempre hay momentos más problemáticos. Somos un grupo de personas y nos pasan cosas: muertes, separaciones, enfermedades, locuras varias. Todo eso repercute en el grupo. Pero lo que he visto con el paso del tiempo es que el elenco se ha vuelto cada vez más sano, más fuerte, más horizontal y humanamente hermoso. Además de que artísticamente somos unos cracks (se ríe), somos un equipo humano tremendo.

—Su camino hacia el teatro parece haber tenido mucho que ver con su padre. ¿Eso ha estado presente ante la perspectiva del retiro?

—En este año he estado pensando mucho en cómo llegué a donde estoy. Y mi padre tiene mucho que ver. No viví todo su esplendor porque tenía cuatro años cuando se fue al exilio y ya había hecho su teatro y estaba cerrando una etapa. Aunque no llegué a vivir todo aquello, está. Él me preparó para entrar a la EMAD. Di el examen un lunes y me fui a trabajar a la Cátedra Alicia Goyena. Me estaba esperando una amiga de mi padre que me dijo que a mi papá lo habían internado la noche anterior, que había tenido una crisis y estaba entubado. Así que, si hubiera tenido que dar el examen el martes, no lo habría hecho. Apenas me enteré, me fui para Buenos Aires y estuve un mes allá. Estando allá me llamaron para decirme que había pasado la primera prueba. Sabían que yo estaba en esa situación y quisieron avisarme, y pude decírselo a mi padre.

—Es como si él se hubiera ido y le hubiera dejado el teatro a usted.

—Lo sentí como una sinergia muy mágica del momento. Hay cosas que en mi vida han sido así. Entrar en la Comedia también fue algo que no estaba previsto. Estaba en el teatro independiente, haciendo lo que podía. Me presenté casi de casualidad, pensando que era una oportunidad tremenda que se abría y que iba a aprovechar, aunque fuera para mostrarme frente a un jurado prestigioso. Había un lugar y gané. Fue como decir: «¿Qué pasó?». Además, se presentaban actrices brutales. Siempre sentí que algunas cosas estaban señaladas, como si la vida me dijera: "A vos te va a pasar esto".

—¿También le ocurrió con algunos personajes?

—En general, los personajes me sorprenden. En la Comedia no podés elegir, así que me tocaron papeles que no esperaba y con los que tampoco esperaba pasarla tan bien. Al principio te preguntás qué vas a hacer con eso, para dónde va a ir, y después empezás a transitarlo y descubrís un montón de cosas sobre vos como actriz, sobre lo que podés hacer y lo que todavía no habías explorado. Me pasó con Las troyanas, con Harper, que fue mi primer gran protagónico, un personaje que estaba todo el tiempo en escena y que exigía escuchar mucho. También con Dorina, en Tartufo, un personaje enorme y desafiante. Me transformaron todos aquellos con los que, de entrada, no tenía idea de lo que me iba a pasar ni de si iba a poder hacerlos. Pero se hacen con el director, con el autor, con los compañeros y las compañeras. Se hace trabajando.

—¿Qué viene ahora?

—Voy a poder dedicarle más tiempo a la música, un proyecto al que le he puesto mucha energía, plata, cabeza, amor y trabajo en estos dos años. Y hacerlo en paralelo con la Comedia supuso un esfuerzo muy grande. Después están otras posibilidades: el teatro independiente, por supuesto, y también no hacer nada. Si puedo. Soy muy inquieta: me gusta mucho escribir, además de las letras de las canciones, y quiero seguir componiendo. También me gustaría escribir, hacer talleres de escritura, tomar cursos y formarme en cosas que me quedaron por el camino. Soy muy testaruda, muy tesonera. Siempre estoy buscando por dónde meterme y cómo seguir adelante.

—¿Cuál sería el consejo que dejaría a los que llegan a la Comedia?

—¡Los consejos de la tía Ale! (se ríe)que aprender a no pedirle todo a la Comedia Nacional. Vos tenés que darle todo lo que podés, obviamente. Tenés una responsabilidad enorme con el equipo. Pero también tenés que alimentarte en otros lugares. Estudiar, dirigir, cantar, componer, tener una familia, una vida afectiva, amigos, hijos, lo que sea. Nutrirte en otros espacios, porque hay momentos en que la Comedia Nacional no te da lo que necesitás. No es tu mamá, que te va a dar la teta todo el tiempo. Cuando el personaje es chico y te sentís frustrado, ¿qué hacemos? Estudiamos un idioma, arreglamos los roperos. Es el momento de estar más en casa, de estar con tus amigos, de tener menos trabajo. ¡Genial! Disfrutá de otra cosa, preparate, estudiá, jugá, hacé lo que quieras. Es la manera de mantenernos sanos. Y cuando estás sano, el elenco también se beneficia. Cuanto más felices somos cada uno de nosotros, más feliz es el grupo. Se trata de generar esa armonía grupal.

