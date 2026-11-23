Los actores lloran en escena, sí, pero esas lágrimas son ficción, como todo lo que ocurre sobre las tablas. O casi. Porque anoche, cuando Alejandra Wolff se despidió del elenco estable de la Comedia Nacional en el Teatro Solís, su llanto se mezcló con el de buena parte del elenco que, esta vez, dejó que la emoción aflorara. Como si no hubiera mil personas mirando. Como si no quisieran que la función de El teatro terminara.

Los actores la aplauden, el público la ovaciona de pie y Alejandra, descalza, sostiene los zapatos y lleva la otra mano al pecho, bien cerca del corazón. Mientras caen pétalos de rosa, ella sonríe, abre sus brazos y alza la mirada. Recibe las flores que le entregan sus compañeros, respira hondo, toma el micrófono y destaca el privilegio —excepcional, dice— de despedirse sobre ese escenario con todo el elenco. Algo no menor para una artista que entiende el teatro como un trabajo colectivo y un compromiso con el público. A ese público agradece y después hace un pedido: que cuiden el “tesoro” que es la Comedia Nacional.

Así cierra casi tres décadas dentro del elenco estable: desde su ingreso en 1997, Alejandra Wolff participó en más de cincuenta producciones, entre el Teatro Solís, las salas de barrio y las giras por el interior del país. Una trayectoria, como destacó la propia Comedia Nacional, signada por el talento, la sensibilidad, la búsqueda permanente y el compromiso.

El teatro forma parte de Theater Project, un proyecto que el reconocido creador francés Pascal Rambert lleva adelante desde 2018 junto a compañías de distintos países como Portugal, Alemania y Rumania. En cada creación, Rambert reúne a una compañía en torno a una celebración y construye, a partir de ese encuentro, una historia original. En este caso la puesta, que reúne por primera vez a los 34 integrantes del elenco estable sobre el escenario, trata sobre la preparación de la propia despedida de Wolff, sumado a otras celebraciones y el aniversario de la propia Comedia Nacional.

“Cuando José Miguel (Onaindia, director de la Comedia Nacional) me dijo que Alejandra iba a dejar la compañía, pensé que ese podía ser el vínculo. Todos van a reunirse porque se va y, en unas horas, ya no estará más junto a ellos. Pero alrededor de ese momento aparece toda la vida de los actores. Historias de amor, divorcios, felicidad, miedo al teatro; ese es el material de la obra”, contó Rambert a El País antes del estreno de la obra, el 9 de octubre.

Alejandra Wolff en su despedida del elenco estable de la Comedia Nacional, junto al elenco y el director José Miguel Onaindia. Foto: Déborah Friedmann

Desde ese día, Alejandra Wolff y todo el elenco de la Comedia Nacional actuaron 20 veces su despedida. En los segundos finales de cada función, sus compañeros la miraron a los ojos para nombrar, una por una, todas las obras en las que había actuado. Hasta que ayer la ficción se mezcló con la realidad y, cuando ella caminó entre el público, llegó al fondo de la sala para escucharlos, como preveía el guion, y extendió los brazos, sabía que esta vez el adiós era real.