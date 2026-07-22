Nacho Álvarez se metió en la polémica tras dichos misóginos de Maeso y Carrasco: "Un poco de coherencia"

La polémica por los comentarios misóginos de Antonio Maeso hacia Daniela Bouret en Buscadores (Canal 5) y los dichos del mismo tenor de Juan Ramón Carrasco contra la periodista Sofía Romano en el streaming Llenos de mística de El Observador sigue generando repercusiones. En las últimas horas, quien decidió intervenir fue Nacho Álvarez, que publicó dos extensos mensajes en redes sociales en los que cuestionó las consecuencias que tuvieron ambos episodios y pidió "un poco de coherencia".

En uno de los posteos, titulado "La viga y la paja", el conductor de La Pecera (Azul FM) hizo referencia a la salida de Antonio Maeso de Buscadores y al video de disculpas que grabó Carrasco, en el que reconoció haber ofendido a Romano y a "todas las mujeres que estaban mirando el programa". "Me da vergüenza", expresó el exfutbolista.

"¿En serio Maeso se tuvo que ir del programa de Canal 5 a raíz del hostigamiento perpetrado contra su familia por haberle hecho a su compañera la broma que le hizo? ¿Y JR salió grabando un video como un pollito mojado por otra frase jocosa?", escribió Álvarez.

A continuación, sostuvo que, si bien ambas expresiones pudieron haber ofendido a algunas personas —"al parecer no a todos ni todas los panelistas presentes", acotó—, considera que las amenazas, el hostigamiento y la cancelación que recibieron son "mucho más graves e incivilizados".

En el mismo mensaje también cargó contra "las feministas radicales que cada 8M corean impune y orgullosamente su 'odio al macho'" y las instó a pedir disculpas. Además, cuestionó el comunicado de la Mesa Política del Frente Amplio, al que calificó de "cínico" y "oportunista", y sostuvo que fue emitido con fines electorales.

LA VIGA Y LA PAJA

¿En serio Maeso se tuvo que ir del programa de Canal 5 a raíz del hostigamiento perpetrado contra su familia por haberle hecho a su compañera la broma que le hizo? ¿Y JR salió grabando un video como un pollito mojado por otra frase jocosa?

Yo entiendo que ambas… pic.twitter.com/mTktMmOCKc — ignacio alvarez (@igalvar71) July 22, 2026

En una segunda publicación, titulada "Esa susceptibilidad tan inmadura con el sexo", Álvarez sostuvo que en el debate público se toleran insultos de todo tipo —"fachos hijos de puta, zurdos de mierda, corruptos, ensobrados, mamaderas y tantas cosas más", enumeró—, pero que una "broma de mal gusto a una mujer" desata una reacción desmedida.

"Hasta los más bárbaros se transforman en delicados paladines de la corrección política", escribió. Luego reclamó "un poco de coherencia" y cerró con otra frase provocadora: "A no dar por el pito más de lo que el pito vale".

ESA SUSCEPTIBILIDAD TAN INMADURA CON EL SEXO

Resulta que acá se pueden putear, tratar de fachos hijos de puta, zurdos de mierda, corruptos, ensobrados, mamaderas, y tantas cosas más… y no pasa nada.

Pero le hacen una broma de mal gusto a una mujer, y es la peor de las ofensas… — ignacio alvarez (@igalvar71) July 22, 2026

Los mensajes llegaron después de que Antonio Maeso anunciara en vivo su renuncia a Buscadores y su alejamiento de los medios. El panelista quedó en el centro de la polémica luego de preguntarle a Daniela Bouret, en tono de broma durante un debate, si "no le pegaban en su casa para que se calle".

Tras la viralización del recorte y el comunicado del Secan donde calificaba sus dichos de "extrema gravedad", el panelista pidió perdón y reconoció que "hay bromas que no se hacen más". También aseguró que "tiene mucho que aprender" y resolvió dar un paso al costado por decisión personal.

En paralelo, Juan Ramón Carrasco también fue blanco de fuertes críticas luego de decirle en vivo a la periodista Sofía Romano que le parecía que estaba "mal atendida". Romano reaccionó de inmediato y lo calificó de "ordinario", mientras que Alejandro Fantino pidió que el entrenador abandonara la transmisión. Horas más tarde, Carrasco reconoció públicamente que "metió la pata" y grabó un video para disculparse.