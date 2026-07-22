"Cometer un error no define una vida": el mensaje de la esposa de Antonio Maeso tras su renuncia a "Buscadores"

La renuncia de Antonio Maeso este martes a Buscadores generó una fuerte repercusión. Horas después del descargo que realizó en vivo en Canal 5, fue su esposa, Estela Nogueira, quien salió públicamente a respaldarlo con un mensaje cargado de apoyo y reivindicación personal.

A través de una publicación en Instagram, Nogueira destacó la faceta familiar del ahora exintegrante del programa y sostuvo que el episodio que precipitó su salida no resume quién es como persona.

Todo comenzó el jueves pasado cuando en el marco de una discusión y entre bromas, Maeso preguntó a su compañera panelista Daniela Bouret si "no le pegaban en su casa para que se calle". El comentario generó repudio en redes sociales, un comunicado del Secan y de otras figuras políticas. Maeso pidió disculpas a Bouret y a la audiencia y admitió su error. "Tengo mucho para aprender", dijo en su despedida de este martes del programa de debate dirigido por Sergio Gorzy.

"Quienes te conocemos de verdad sabemos quién sos cuando se apagan las cámaras: un compañero incondicional, un esposo que cada día elige a su familia y, sobre todo, un padre amoroso que ha educado a su hija con respeto, valores y muchísimo amor", escribió Nogueira la noche del martes en su cuenta de Instagram.

La esposa de Maeso remarcó además que un error no debería definir la trayectoria de una persona y valoró la actitud que tuvo el comunicador al asumir públicamente la responsabilidad por sus dichos.

"Cometer un error no define toda una vida. Lo importante es tener la grandeza de asumir las consecuencias, pedir disculpas con sinceridad y hacerse responsable de los propios actos. Eso fue lo que hiciste hoy", expresó.

En su publicación evitó referirse a las críticas que circularon en redes sociales tras la viralización del video y prefirió concentrarse en el hombre que conoce desde hace años.

"No voy a hablar de lo que dicen las redes. Yo elijo hablar del hombre con el que comparto mi vida hace tantos años, del padre que veo todos los días y de la persona íntegra que conozco", señaló.

También manifestó sentirse orgullosa por la decisión que tomó su esposo de dar explicaciones públicas y afrontar las consecuencias de sus palabras.

"Estoy orgullosa de tu valentía para dar la cara, reconocer lo ocurrido y seguir adelante. Nadie es perfecto, pero no todos tienen el coraje de asumir sus errores", escribió, antes de cerrar con una frase dirigida a su familia: "Seguiremos caminando y aprendiendo juntos como familia. Te amo".

"Tengo mucho para aprender", dijo Maeso al dejar "Buscadores"

El mensaje llegó pocas horas después de que Maeso anunciara en vivo su salida definitiva de Buscadores, ciclo del que formó parte durante dos décadas, y su retiro de los medios de comunicación.

Durante un extenso descargo, el panelista reiteró sus disculpas a Daniela Bouret por el comentario que le realizó durante una discusión al aire, reconoció que se equivocó y admitió que el episodio le dejó una profunda enseñanza.

"Hay bromas que no se hacen más, hay situaciones que tengo que cuidar. Reconocí mi error y tengo que aprender", afirmó.

Según supo TV Show, la renuncia no fue solicitada por la producción del programa ni por las autoridades de Canal 5. La determinación fue personal y terminó de definirse durante la noche del lunes, luego de una conversación con su esposa y con la hija de ambos.

En su despedida, Maeso explicó que el clima generado tras la polémica le impidió seguir disfrutando del programa como hasta entonces.

"Yo vengo al programa para distraerme y para divertirme. Y a partir de esta situación ni me divierto ni me distraigo", sostuvo y condenó el "escarnio" por su equivocación.

Antonio Maeso Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

El panelista también reveló que amigos y colegas le recomendaron continuar, pero finalmente optó por dar un paso al costado. "Con mi familia hemos decidido que yo no voy a participar más de este programa, tampoco voy a participar más de los medios", anunció.

Antes de abandonar el estudio, aseguró que iniciará un período de reflexión lejos de la exposición pública. "Me voy al silencio para aprender, aprender y sobre todo aprender a cuidarme", concluyó.