Murió Peppino Mazzullo, la voz de Topo Gigio durante 45 años: tenía 100 años y marcó la historia del personaje

El mundo del espectáculo despidió a Peppino Mazzullo, el actor y doblajista italiano que durante 45 años le dio voz a Topo Gigio, uno de los personajes infantiles más reconocidos de la televisión. Tenía 100 años y murió el 30 de septiembre en su casa de Santo Stefano di Briga, la localidad de Mesina donde había nacido y a la que había regresado después de retirarse de los escenarios.

Mazzullo había cumplido un siglo de vida el pasado 6 de junio. Su trayectoria quedó estrechamente ligada al pequeño ratón creado por la titiritera italiana Maria Perego y el artista Federico Caldura, al que convirtió en uno de los personajes más reconocibles de la televisión italiana.

El vínculo comenzó en 1961, cuando Mazzullo asumió la voz de Topo Gigio. Antes, el personaje había sido interpretado por el cantante Domenico Modugno, pero fue Mazzullo quien terminó de construir el registro, el ritmo y la personalidad que acompañarían al ratón durante décadas.

Durante 45 años, hasta 2006, Mazzullo estuvo detrás del personaje. Su trabajo no se limitó a ponerle voz: también participaba en los textos e improvisaba muchas de sus intervenciones. Una de las frases más recordadas de Topo Gigio, “Ma cosa mi dici mai?”, surgió de su propia creatividad.

La interpretación combinaba un tono infantil con pausas, humor e inocencia, elementos que ayudaron a convertir al pequeño ratón en una figura reconocible para varias generaciones. Topo Gigio tuvo una presencia sostenida en la televisión italiana, con apariciones en programas como Canzonissima y el Zecchino d'Oro. Su popularidad también atravesó las fronteras del país y llegó a Estados Unidos, donde el personaje participó en The Ed Sullivan Show.

Nacido el 6 de junio de 1926, Mazzullo comenzó su formación artística siendo joven. Estudió en la Academia de Arte Cinematográfico de Roma y en la Academia de Arte Dramático de Milán, antes de iniciar su carrera profesional en 1950.

Trabajó en teatro y también integró una compañía de la Radiotelevisione Italiana (RAI), donde desarrolló buena parte de su trayectoria como actor. Pero fue el encuentro con aquel pequeño títere el que terminaría definiendo su carrera.

En una entrevista concedida con motivo de sus 100 años, Mazzullo recordó que cuando vio por primera vez a Topo Gigio en los estudios de la RAI tomó el muñeco entre sus manos y comenzó a hacerlo hablar. Según contó, sintió una conexión inmediata con el personaje.

Aquel vínculo se prolongó durante más de cuatro décadas y llevó al actor a compartir escenarios y programas con algunas de las grandes figuras de la televisión de la época.

Pocos meses antes de su muerte, Mazzullo había celebrado su centenario en Santo Stefano di Briga, junto a vecinos, familiares y colegas. En aquella ocasión volvió a hablar sobre el personaje que había marcado su vida artística y retomó incluso algunas de sus características voces.

El actor había regresado a vivir a su pueblo natal después de retirarse de las escenas. Allí pasó sus últimos años, lejos de los grandes escenarios pero todavía vinculado al personaje que lo acompañó durante buena parte de su vida.