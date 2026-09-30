Joaquín Levinton, de Turf, fue denunciado por abuso sexual y amenazas: cuál fue la respuesta del cantante

Joaquín Levinton, cantante de Turf, fue denunciado por una mujer que asegura haber atravesado episodios de violencia física, psicológica y sexual durante un vínculo que, según su relato, se extendió entre 2015 y 2020. La presentación quedó caratulada como “abuso sexual con acceso carnal y amenazas” y tramita ante la Justicia argentina.

Según consta en la denuncia difundida por la periodista Karina Iavícoli en LAM, la mujer sostuvo que durante esos años habría sido sometida a distintas situaciones de violencia y que en algunas oportunidades habría sido forzada a consumir drogas y a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. También afirmó que esos episodios habrían sido registrados en videos sin su autorización.

La denunciante aseguró además que recientemente encontró registros audiovisuales correspondientes a aquella época y que ese hallazgo la llevó a recurrir nuevamente a la Justicia. Según su relato, volver a encontrarse con esas imágenes hizo que reviviera situaciones que, sostiene, había atravesado durante el vínculo.

El episodio de violencia física que relató la denunciante

En la presentación también aparece el relato de un episodio puntual de violencia física. Según la mujer, en una reunión en la que había otras personas intentó retirarse del lugar y Levinton la habría tomado fuertemente del cuello, con intenciones de ahorcarla. Ella aseguró que consiguió zafarse y escapar.

La denunciante también manifestó que, en otras oportunidades, cuando expresaba su intención de abandonar la vivienda, el músico se lo habría impedido. Estos episodios forman parte de su relato ante la Justicia y deberán ser investigados en el marco de la causa.

La denuncia que había realizado en 2022

La mujer ya había presentado una denuncia penal en 2022 por situaciones que, según su exposición, ocurrieron durante aquel vínculo. Posteriormente desistió de esa presentación, de acuerdo con el relato difundido en LAM. La denunciante sostuvo que tomó esa decisión después de que Levinton se enterara de la denuncia y le pidiera que la retirara.

La nueva presentación quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50. Según la información difundida, la mujer fue derivada además al Centro de Orientación a la Víctima.

📢 DENUNCIANTE DE JOAQUÍN LEVINTON: "Todo el mundo lo quiere y es un monstruo"



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Qué dijo Joaquín Levinton sobre la denuncia

Después de que el caso tomara estado público, Joaquín Levinton respondió a través de sus historias de Instagram y negó haber mantenido una relación de pareja con la denunciante.

“Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, escribió el músico.

Captura de pantalla de Instagram.

Levinton sostuvo que “nunca fue mi pareja” y afirmó que el vínculo entre ambos fue circunstancial y duró “muy poco tiempo”. Además, aseguró que la mujer ya lo había denunciado hace más de tres años y que, según su versión, en aquella oportunidad se presentaron pruebas ante la fiscalía que “demostraron que sus dichos eran falsos”.

“Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”, afirmó.

En su descargo, el líder de Turf también acusó a la mujer de continuar contactándolo a través de redes sociales. Según escribió, ella le habría enviado “videos y fotos desnuda” y sostuvo que cuenta con capturas de esos intercambios que fueron entregadas a su abogado.

Captura de pantalla de Instagram.

“Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo”, agregó.

Por último, Levinton aseguró estar atravesando la situación con angustia: “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, expresó.

La causa se encuentra en una instancia inicial y las acusaciones formuladas por la denunciante, así como los señalamientos realizados por Levinton en su descargo, deberán ser evaluados por la Justicia.