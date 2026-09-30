Detuvieron al actor Maxi Ghione: el relato del trabajador sexual que denunció al actor de "Casi ángeles"

El actor Maxi Ghione, conocido por su participación en telenovelas como Casi Ángeles, Montecristo, Los Roldán y la tira juvenil uruguaya Dance! quedó detenido en las últimas horas en la provincia de Santa Fe (Argentina) por privación ilegítima de la libertad a una persona, tenencia indebida de armas de fuego y amenazas calificadas.

Según reveló Ángel de Brito en LAM del canal América TV, el intérprete recibió una denuncia por parte de Emiliano Ezequiel Terragona, un taxiboy al que habría contratado.

La denuncia fue radicada el 20 de setiembre y el martes se realizó el allanamiento en la propiedad del actor, donde se encontraron al menos cuatro armas de fuego.

En LAM dieron a conocer la palabra del denunciante, quien detalló en su presentación cómo fue el tenso encuentro: “Concretamos el encuentro por el que solo me pagó una hora. Posteriormente, consumimos drogas y él se empezó a perseguir; él estaba muy paranoico. En un momento, sacó dos armas de fuego. Me dijo: ‘Mirá que están cargadas’. No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme. No me dejaba salir. Estaba privado de mi libertad. No me podía ir. En total estuve cinco horas hasta que pude irme”.

Una vez llegado a su domicilio particular, Terragona habría decidido comunicarse con Ghione y reclamarle el dinero faltante de las cuatro horas extras que tuvo que quedarse en su vivienda; pero el actor se negó rotundamente a hacer efectivo el pago y lo amenazó si llegaba a contar algo de lo sucedido.

"Realizo la denuncia a los fines de obtener alguna distancia, pues tengo mucho miedo. El denunciado es un actor muy conocido, trabajó en novelas y más. En Lehman todos los conocen y saben cómo es y tiene muchos contactos”, relató el trabajador sexual en su denuncia.

Maxi Ghione había contado en distintas entrevistas que la razón por la que había decidido escapar de la ciudad e instalarse en la localidad de tres mil habitantes de Lehman, Santa Fe, estaba relacionada con sus graves problemas de Epoc. Fue precisamente allí y durante el allanamiento que realizó la policía provincial en su domicilio que se encontraron las mencionadas armas de fuego.

La palabra del abogado de Maxi Ghione tras conocerse la denuncia

El defensor de Ghione, el doctor Juan Manuel Lovaiza, aclaró que no puede brindar detalles de la causa y que todavía no se realizó la audiencia imputativa. A su vez, contó que pudo entrevistarse con Ghione y que se encuentran trabajando en conocer cuáles son las evidencias en su contra.

El abogado aseguró que Maxi está preocupado y que no se esperaba para nada este desenlace. También señaló, tras escucharlo, que “hay una distancia abismal entre lo que se está al menos publicando y lo que contó el defendido”.

“Él está totalmente sorprendido, preocupado por la situación. Jamás se imaginó quedar detenido. Esa es su situación hoy procesal: detenido. Sorprendido de que todo haya desencadenado en un allanamiento”, aclaró.

Contraria a las primeras versiones que surgieron, el abogado explicó que su cliente cuenta con todas las armas en regla. “Me hizo referencia a una sola que era de ornamentación, que venía heredada de un abuelo y que ya no se fabrica. Del resto, él sería legítimo usuario”, argumentó.

La palabra del denunciante, Emiliano Terragona

Emiliano Terragona, el escort que denunció a Ghione, también se comunicó con LAM y decidió contar frente a cámara lo que vivió nueve días atrás. “Yo conocí a Maxi el domingo 20 de setiembre. Me contrató a través de una página de escorts, como a las seis de la mañana concretamos el encuentro. Yo soy de Rafaela, Santa Fe, y él está viviendo en Lehmann, que es un pueblito que está cerca de Rafaela”, explicó.

“Llegué a la casa de él a las ocho de la mañana. La idea de él es que era por una hora. Primero, pegamos buena onda y después me dice que me quede un rato más, que después arreglábamos. Hasta que pasó una hora más, dos horas más y estábamos consumiendo. No tengo miedo a decirlo porque estoy en rehabilitación”, reconoció.

“Pero ya había actitudes que no me estaban gustando. Me estaba poniendo incómodo y ya me quería ir. Mi amigo se había quedado cuidando mi casa y me empezó a escribir que si estaba bien, porque él se tenía que ir. Después él [Maxi Ghione] me empezó a decir que no agarrara el celular, que él me podía enseñar a manipular a mi amigo. Y yo le dije que no, porque tenía a mi mamá enferma”, agregó.

Pero la situación de ambos en la vivienda se habría complicado cuando el taxiboy quiso ir a la cocina a buscar un vaso de agua. En ese momento, según el relato del denunciante, el actor sacó dos armas y le dijo: “Ojo si vas a hacer algo porque están cargadas”.

Emiliano contó también que Ghione lo acusó de dealer y lo amenazó de muerte si contaba detalles sobre su encuentro sexual. “Él me dijo: ‘Tené cuidado, que nunca se te ocurra hablar de mí’. Todo esto porque tiene un hijo. ‘Nunca se me hubiera ocurrido hacer esto. No te metas conmigo porque vas a despertar a mis peores demonios’”, relató Terragona.

La Nación/GDA