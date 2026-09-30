Soledad Silveyra recibió el alta tras 22 días internada y contó cómo sigue: "He pasado por mucho dolor"

La actriz Soledad Silveyra recibió el alta médica este martes luego de estar 22 días internada en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires tras sufrir una fractura de pelvis y una fisura en el sacro. La noticia fue confirmada por la también presentadora de televisión en sus redes sociales, donde agradeció a los médicos que la atendieron y el apoyo que recibió: "Estoy poniendo toda la fuerza que puedo en recuperarme".

"Ya estoy en mi casa después de 22 días. Tuve una fractura de pelvis y una fisura de sacro. Estoy poniendo toda la fuerza que puedo en recuperarme. He pasado por mucho dolor, pero con el apoyo de mi familia, de mis nietos amados, estoy convencida de que saldré adelante, queriéndome y respetándome y, fundamentalmente, cuidándome más de lo que he hecho hasta ahora", expresó Silvera en una publicación en la que adjuntó fotos de su internación.

En este marco, la actriz agradeció a sus compañeros de trabajo por el apoyo, al personal del sanatorio y a la prensa por el "respeto". "Los amo, mi gente querida, y les prometo hacer todo lo posible para poder estar pronto en el escenario", concluyó.

La actriz, de 74 años, sufrió un accidente doméstico a principios de mes, mientras se encontraba sola en su casa. Según relataron en el programa LAM, Silveyra llamó a su hijo Facundo, quien fue a socorrerla, y luego ingresó al Otamendi. La conductora, por su parte, arrastraba dolores de espalda y que había suspendido algunas funciones por problemas de salud.

En un principio se estimó que la protagonista de Amor en custodia iba a estar solo unos días internada, sin embargo, su internación se extendió producto de la fractura. De todos modos, su evolución fue favorable y, este sábado, uno de sus hijos reveló que estaban a punto de darle el alta.

"Seguramente la semana que viene le den el alta y que la pelvis se está recomponiendo muy bien", señaló uno de los panelistas del programa de América, sobre los grandes avances que tuvo la intérprete en estos últimos días.

Soledad Silveyra en la clínica donde estuvo internada 22 días. Foto: Captura de Instagram.

Baltazar Jaramillo, hijo de la actriz, contó en diálogo con el diario argentino La Nación que, durante los primeros días de su internación la actriz se encontraba muy molesta con ella misma por el descuido que afectó gravemente su salud. "Mamá está bien. Se cayó el domingo; tiene una fractura por la que tiene que hacer un reposo largo, largo, largo. No es operable", explicó.

"Está re enojada con ella misma; no hace caso. Está bien, le dolió mucho y está de pésimo humor, pero está bien de salud”, contó sobre cómo se encontraba anímicamente. En consecuencia de que para esta fractura no existe una operación posible, Silveyra debió permanecer durante más de dos semanas con reposo absoluto.

Sin embargo, no es el primer antecedente de un problema de salud de la actriz. Meses atrás, durante un viaje a Punta del Este, tuvo otro accidente al regresar de un spa: tropezó con una valija y cayó sobre la cadera. Tiempo después reconoció que en un primer momento no había advertido la gravedad del golpe. “No sabía que estaba quebrada”, dijo al visitar el programa de Mirtha Legrand.

Asimismo, en una entrevista con Ángel de Brito en el canal de streaming Bondi, la conductora declaró que estaba “muy mal de la espalda” y, ante una consulta sobre el nombre de la afección, un integrante del panel respondió que se trataba de trocanteritis. “Decía que tenía un dolor fatal. Estaba muy dolorida y así hizo toda la temporada con Luis Brandoni”, agregó el conductor.