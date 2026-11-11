Marcos Camino: la depresión que confesó antes de morir y su difícil separación de Cacho Deicas en Los Palmeras

"Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión". Así había descrito Marcos Camino, fundador y acordeonista de Los Palmeras, el impacto que tuvo en su vida el conflicto con Cacho Deicas, histórico cantante del grupo santafesino. La declaración, realizada en setiembre de 2025, volvió a cobrar actualidad tras la muerte del músico, ocurrida este martes 10 de noviembre, a los 76 años.

Camino había hablado sobre el distanciamiento durante una entrevista con el programa Se siente Argentina, de la Televisión Pública de Argentina. Allí reconoció que la separación de Deicas, con quien había compartido más de cinco décadas de trabajo, lo había afectado profundamente. "Se destruyó un esfuerzo de 52 años", lamentó al recordar el conflicto que terminó por dividir a una de las sociedades más reconocidas de la cumbia argentina.

Las diferencias entre ambos músicos habían comenzado a hacerse públicas a principios de 2025, después de que Deicas sufriera un accidente cerebrovascular (ACV) que lo mantuvo internado durante dos semanas. Mientras el cantante atravesaba su recuperación, Camino asumió la conducción de Los Palmeras y decidió mantener los espectáculos que ya estaban programados.

Con el correr de los meses, las diferencias se profundizaron. Camino aseguró públicamente que había tenido dificultades para comunicarse con su compañero y comenzaron a circular distintas versiones sobre el futuro del grupo.

El conflicto llegó a un punto decisivo el 25 de junio de 2025, cuando Deicas publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que sus compañeros le habían pedido que abandonara Los Palmeras. Al día siguiente, la banda confirmó oficialmente su desvinculación. Terminaba así una sociedad artística que había marcado buena parte de la historia de la música tropical argentina.

A pesar del dolor que reconoció públicamente, Camino defendió la decisión de continuar con el proyecto. El grupo incorporó a Pablo López como nuevo cantante principal y el acordeonista calificó su llegada como una bendición. También destacó la disciplina de los integrantes de la nueva formación y sostuvo que habían conseguido mantener el funcionamiento de la banda.

Los Palmeras. Foto: La Nación

En aquella entrevista, explicó que la continuidad de Los Palmeras no dependía únicamente de sus integrantes, sino también de las personas que trabajaban detrás de cada presentación. Según señaló, unas 25 familias dependían de la actividad del conjunto.

Sin embargo, Camino no desconoció la importancia de Deicas en la historia de Los Palmeras. Por el contrario, elogió su voz y reconoció el lugar que había ocupado durante décadas en el éxito del grupo.

También habló de su fe como una forma de afrontar lo ocurrido. El músico sostuvo que creía que cada situación tenía un sentido y que incluso los momentos difíciles podían servir para reconocer errores y aprender de ellos.

Durante la entrevista, la conductora Coki Ramírez le planteó el deseo de muchos seguidores de que ambos artistas pudieran reencontrarse para conversar a solas. Camino no descartó esa posibilidad y respondió: “Sí, por supuesto, como tiene que ser”.

La ruptura con Deicas había sido uno de los grandes cambios que atravesó Los Palmeras durante sus últimos años. En febrer, el propio Camino anunció que también se retiraría de los escenarios después de más de cinco décadas de trayectoria. Explicó que su decisión respondía a cuestiones de edad y salud, luego de atravesar problemas cardíacos por los que debió someterse a la colocación de varios stents. Su hijo, Marcos Camino Junior, quedó a cargo de la continuidad del proyecto.

Este martes, el acordeonista fue encontrado sin vida en un inmueble donde funcionaban los estudios de grabación de Los Palmeras, en la ciudad de Santa Fe. De acuerdo con la información preliminar difundida por la Policía provincial, la muerte es investigada como un suicidio.

Tras conocerse la noticia, Deicas le dedicó un mensaje en sus redes sociales. Acompañó sus palabras con una fotografía de ambos y recordó los buenos y malos momentos compartidos durante su extensa trayectoria. "Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos", escribió el cantante, quien también expresó su acompañamiento a la familia del acordeonista.

“Hoy toca despedirme de un compañero de la vida”, agregó. Y cerró su publicación con una última frase: “Que en paz descanses, Marcos”.