Leonardo Luzzi fue desvinculado de Radio Monte Carlo en medio de una importante reestructura

El periodista Leonardo Luzzi fue desvinculado de Radio Monte Carlo, emisora en la que se desempeñaba como coordinador periodístico y conductor de los informativos de la mañana y el mediodía. La salida del comunicador se da en el marco de una reestructura interna que atraviesa la empresa.

Según supo Tv Show, Luzzi fue convocado esta semana a una reunión con autoridades de la emisora, quienes le comunicaron los cambios que se vienen implementando dentro de la organización y su desvinculación del proyecto. Además del periodista, otros trabajadores que cumplían funciones fuera del aire también dejaron sus cargos en los últimos días.

Leonardo Luzzi durante su paso por "Canal 5 Noticias".

Luzzi había llegado a Radio Monte Carlo a mediados de 2024 para asumir la coordinación periodística y ponerse al frente de dos espacios informativos históricos de la emisora: Diario Oral y El Rotativo del Mediodía. En una entrevista concedida a Sábado Show en agosto del año siguiente, el comunicador había destacado el desafío que implicaba su incorporación a la radio. "Cuando me convocaron, me gustó mucho el desafío (...) Me dedico a la coordinación para ordenar el trabajo periodístico y lo disfruto mucho", había expresado en aquella oportunidad.

Con una extensa trayectoria en el periodismo político, Luzzi es uno de los profesionales uruguayos con mayor recorrido en la cobertura política. Durante años trabajó siguiendo la actividad del Parlamento y del Poder Ejecutivo para medios escritos, consolidándose como un especialista en esa área.

Su perfil también quedó asociado a la televisión. Formó parte del equipo periodístico de Canal 4, donde integró Telenoche y se transformó en una de las caras reconocidas del informativo, especialmente por su cobertura desde la Torre Ejecutiva y su seguimiento de la actividad gubernamental. Su estilo sobrio, su experiencia en la calle y su conocimiento del ámbito político lo convirtieron en una figura valorada dentro de los noticieros uruguayos.

En 2020 asumió un nuevo desafío profesional al incorporarse a Canal 5 para conducir el informativo central de la señal pública. Su llegada ocurrió en un período de renovación de la propuesta periodística del canal, luego de la designación de Gerardo Sotelo al frente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan). Su etapa en esa pantalla finalizó en 2025, cuando dejó la conducción del noticiero tras nuevos cambios en la dirección del canal.